Decir que no a una nueva propuesta de trabajo puede parecer un consejo para la productividad contradictorio. Después de todo, ¿no son las personas más productivas las que pueden hacerlo todo? No necesariamente. Las personas productivas saben cuáles son sus prioridades, lo que también significa que saben cuáles no lo son, y eso ayuda a trabajar más rápido. Al rechazar las tareas para las cuales no tienes tiempo, hará que tengas más tiempo para dedicarle a las tareas de alto impacto que se conectan con las iniciativas de tu empresa o los objetivos importantes y que se alinean con tu plan de proyecto. (Foto: iStock)