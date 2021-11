¿Cuáles son las preguntas que más temes que te hagan durante una entrevista de trabajo? Hace unas semanas, la versión inglesa de LinkedIn News realizó una encuesta al respecto.

Aquí las tienes por orden de más a menos votadas:

¿Cuál es tu mayor debilidad? (43% de los votos)

¿Por qué deberíamos contratarte? (31% de los votos)

Háblame sobre ti (22% de los votos)

Seguro que como mínimo hay una de tus preguntas temidas en el top 3. No obstante, esas preguntas o peticiones suelen ser las que dictaminan si merece la pena contratarte o no, según Business Insider. Así que ir a una entrevista con miedo a que te las formulen puede desembocar en estrés innecesario que te ponga nervioso y provoque todo un desastre.

No está en tu poder eliminarlas de los procesos de selección. Pero hay algo que sí depende de ti: preparar respuestas geniales para destacar cuando te hagan estas preguntas. Parte de la clave para triunfar en una entrevista consiste precisamente en esto: preparación, preparación y preparación.

Así que aquí tienes las mejores respuestas para cada pregunta (recopiladas por Grow). Prepara tus réplicas con antelación y verás cómo dejan de darte tanto miedo.

1. “¿Por qué deberíamos contratarte?”

Cuando el entrevistador quiere que demuestres lo que vales, es importante responder siendo “muy específico sobre tus cualidades y habilidades relacionadas con el perfil que buscan que traerás contigo” si te contratan, según explica Andrew McCaskill, experto laboral en LinkedIn.

Por contra, no se te ocurra apelar a los sentimientos o a motivos demasiado ambiguos. “Porque soy el mejor”, “porque trabajo mucho”, o el fallido “porque necesito este trabajo así que prometo darlo todo” no funcionan.

Para evitar quedarte en blanco durante esta pregunta, Sukhinder Singh Cassidy, autora del bestseller Elige la posibilidad: Toma riesgos y crece (incluso cuando fracases), recomienda que elabores previamente una lista con tus superpoderes.

Estos superpoderes deben ser habilidades específicas y tangibles. Si pueden estar apoyadas por logros concretos que tuvieron impacto positivo en tu empresa, mejor que mejor. Luego, lee a fondo la descripción de la oferta laboral y la misión de la empresa. Del listado de habilidades, elige aquellas que más responden a las necesidades de la oferta. Si no aparecen, trata de intuirlas.

Por ejemplo, imagina que se busca un experto en redes sociales que active cuanto antes las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok... de una empresa que jamás ha pisado este terreno y necesita crecimiento rápido. Puedes destacar que tienes 5-7 años de experiencia en ello así que no tardarías mucho en ponerte manos a la obra porque no necesitas entrenamiento.

Además, si conseguirte subir en un 300% el número de seguidores de Twitter de tu empresa anterior en un período de 2 años, adelante: ¡coméntalo! Es un logro más específico que “se me da bien las redes sociales”.

2. “Háblame sobre ti”

El problema de esta pregunta es que puede tener 2 objetivos muy diferentes: conocerte como persona o bien como trabajador. Es frustrante dar una respuesta larga sobre tu perfil profesional para que luego el entrevistador te diga “ay, lo siento; quería saber sobre tus aficiones y cosas así”.

Por lo tanto, lo primero antes de responder es pedir una aclaración: “¿Quieres saber más sobre mi carrera profesional y quieres saber más sobre lo que me gusta y me emociona?”. Cuando sepas exactamente lo que quiere el seleccionador, podrás explicarte sin problemas.

¿Y qué explicar? Cassidy recomienda que obtengas 3 o 4 puntos de lo que tus compañeros de trabajo y jefes anteriores han dicho sobre ti, y otros tantos puntos sobre lo que la gente dice sobre ti fuera del contexto laboral.

Piensa en cómo los demás te describen. ¿Por qué? Porque las personas suelen ser por defecto demasiado humildes. Si resulta que todos te manifiestan que fuiste un gran líder, adelante: menciónalo con convicción.

Además, prepararte esta y otras preguntas te dará cierta seguridad que, en el momento de la entrevista, se convertirá en confianza y seguridad.

3. “¿Cuáles son tus grandes debilidades?”

Hay 2 errores potenciales que se suelen cometer al responder a esta fatídica pregunta.

Primer error: nadie espera que digas “mi mayor debilidad es que no tengo debilidades”. Más allá de que eso es imposible, puedes quedar como una persona extremadamente narcisista.

Segundo error: responder literalmente con tus grandes debilidades.

Lo que un reclutador o superior espera descubrir es si a) eres consciente de tus debilidades y b) si las estás trabajando de alguna forma. “Quieren que seas consciente de ti mismo, no buscan una respuesta perfecta”, explica Cassidy.

Por ejemplo, si resulta que en el pasado te costaba colaborar, explica cómo descubriste este problema y lo trabajaste con tu anterior jefe. Comenta cómo al final creaste sinergias entre departamentos e incluso aprendiste a delegar tareas y responsabilidades.

Si no puedes dar una respuesta tan positiva, no te preocupes. Es mejor decir “me cuesta colaborar a veces con otras personas, pero lo estoy trabajando y me gustaría que uno de mis primeros pasos en la empresa sea conocer a todos los equipos” que solo decir “no me gusta colaborar con los demás, por favor no me obliguéis a hacerlo”.