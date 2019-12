FOTOS | Recuerda que, hoy en día, en el Perú, según el informe de Tendencias de Medios de Pago que realiza Minsait, la compra online tiene uno de los porcentajes más bajos del entorno, muy por debajo de otras naciones como Argentina, Chile o Brasil, y muy lejos de otras europeas como España o Portugal, donde la media roza casi el 100%, mientras que en nuestro país apenas supera el 85%.

Sea como fuere, el porcentaje de usuarios que compran en línea en Perú es ya muy alto, de ahí que, estas Navidades, muchos vayan a usar su celular o computadora para adquirir los regalos y caprichos en estas fechas tan entrañables.

No obstante, todavía son muchos en nuestro país que consideran que las compras en línea no son seguras o, al menos, no tan seguras como deberían ser.

Consejos para hacer compras en línea seguras en Navidad

Para reducir al máximo cualquier riesgo que creas que puedes correr al hacer compras online en Navidad, ten en cuenta estos tips básicos, pero muy importantes.

Huye de las ofertas super buenas

Este es siempre el primer consejo que se da. Si ves una oferta tan buena que no puede ser real, mucho ojo, pues es muy probable que de verdad no sea real. Huye de esos bombazos a no ser que sepas a ciencia cierta que provienen de un vendedor de confianza o es posible que te veas timado.

Elige bien la tienda online donde hacer tus compras en línea

Elegir bien el ecommerce en el que comprar también es un tip básico. Hoy en día existen muchas tiendas online, pero no todas son fiables. Asegúrate de que te garantiza lo que promete. Mira que sea capaz de cumplir con las posibles incidencias y, si tienes dudas, compra solo en los grandes comercios digitales, los más seguros. Evita riesgos innecesarios.

Identifica al comprador

Si usas plataformas de compra y venta con particulares, asegúrate de que el vendedor es fiable. En webs como Amazon, Wallapop o eBay hay muchos usuarios. Fíjate bien en los comentarios de otros usuarios y en las puntuaciones que les han otorgado para garantizar el correcto desarrollo del proceso de compra.

Garantía de seguridad

Comprueba en todo momento que el entorno digital de compra es seguro. Mira en la URL de la tienda online en que haces la transacción y comprueba que comience por HTTPS. Esa S final significa que es segura y que los datos estarán siendo cifrados correctamente.

Usa antivirus

Asegúrate de que tu computadora tiene un antivirus de calidad antes de hacer una compra en línea. Actúa de la misma forma si lo haces desde un celular o tableta.

Información limitada

Cuando el comercio digital en cuestión te pida información demasiado personal, no la facilites. Es normal que tengas que dar datos sobre tu tarjeta de crédito o débito, por ejemplo, y otros detalles personales, pero no es tan habitual que te pidan la fecha de nacimiento, por ejemplo.

Asegúrate de que el formulario que rellenas está en un entorno seguro y facilita la información propia indispensable, ni un detalle más.

Otros detalles

Además de lo ya visto, cuando vayas a comprar en línea, asegúrate de que tienes claros otros conceptos:

Comprobante . Necesitas un resguardo de la compra para poder reclamar si fuera necesario.

Plazo de entrega . Confirma los plazos de entrega y, si no llega dentro de lo ofertado por la tienda online, reclama.

Recepción . Al recibir el paquete, comprueba que llega en buenas condiciones y, de lo contrario, devuélvelo.

Devolución . El punto anterior nos trae a este. Asegúrate de hacer compras online en comercios digitales que facilitan la devolución del producto.

Garantía . Es necesario que el comercio se comprometa a ejercer la garantía propia del producto, sin reducción alguna.

Reclamación. Si tienes algún problema con tu compra digital, no dudes en reclamar a las asociaciones de consumidores oficiales.

Considera todas estas recomendaciones para hacer compras en línea seguras durante la Navidad y que nada ni nadie te amargue estas fiestas entrañables.