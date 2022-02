FOTOGALERÍA. Es muy habitual estar cansado de tener esa sensación de estar perdiendo el tiempo tras pasar horas y horas atrapado en las redes sociales, según el portal megaricos.

Es algo que pasa a mucha gente, si no a todos. En un momento de aburrimiento no se puede remediar, se coge el teléfono sin pensar, se desbloquea, busca notificaciones, no hay, no importa, abres una App de redes (da igual Instagram, TikTok, Twitter o incluso Facebook). Y ¡zas! cuando uno se quiere dar cuenta han pasado 90 minutos sin pensarlo siquiera.

Este post de hoy no viene sólo a decir que las redes sociales han sido creadas para eso, sino que además es posible sentirse un poco menos mal si se sigue alguna de estas 5 formas de ganar dinero con las redes sociales. Monetizar el tiempo en redes puede ser más sencillo de lo que uno piensa.

A continuación, Filtroo detalla las formas más comunes, con su parte positiva y negativa, de monetizar las redes. Estas son las 5 vías para obtener una rentabilidad al tiempo que se pasa en las redes sociales.

¿Cómo ganar dinero con las redes sociales?

1. Hacerse Influencer

Es la opción más lógica y rápida a la hora de pensar en monetizar el tiempo en redes.

Básicamente consiste en promocionar los productos de otros en las redes sociales, hablando de sus ventajas e invitando a los seguidores a probar los productos. Está muy bien pagado, a uno le dejan probar los productos y tiene efecto llamada: una vez que se hace para una marca ya lo querrán todas.

Algunas marcas ofrecen la posibilidad de trackear realmente la capacidad de venta con un descuento personalizado para los seguidores con lo que se consigue además algún bonus track.

Pero tiene sus desventajas: para ser un influencer se necesita tener influencia real. Y eso sólo se consigue con tiempo, mucho tiempo; trabajando sobre el perfil en redes; lo básico es la creación de contenido de calidad de un tema concreto; posicionarse y diferenciarse de los demás; y siendo muy original.

No es sencillo. Y al final, lo cierto es que uno se convierte en un embajador de marcas. No todo el mundo está dispuestos a pagar el precio de prestar su imagen a las marcas de esa manera.

2. Hacerse Community Manager

Es la segunda opción para generar ingresos por el uso de las redes sociales: ya que uno pasa tanto tiempo en las redes, seguro que conoce a la perfección qué tipo de contenidos funcionan de verdad y cómo movilizar a los seguidores.

Haciéndose CM de otras marcas, uno ayuda a vender productos en redes sociales, puede hacer lo que le gusta y le pagan por ello: aunque no mucho, las cosas como son. A cambio, se obtiene una gran libertad de movimiento y la felicidad de trabajar en lo que a uno le gusta.

La parte negativa (otra más) es que al final es otro (el cliente/jefe) el que se lleva la parte jugosa del pastel gracias al trabajo que uno sabe hacer, mientras él no tiene ni idea. A veces, según quién, al Community se le puede quedar cara de idiota.

3. Una App que da dinero por usarla y compartirla en redes

No, no se trata de ser un embajador de marca. Y no, no hay que crear y pensar contenido específico para esa App ni para marcas.

Se trata de la App filtroo, que permite usar filtros exclusivos para Instagram y Facebook (más adelante también en TikTok y SnapChat), usando realidad aumentada, para subir fotos y vídeos en stories de una manera única y original y conseguir coins y premios especiales por hacerlo.

El funcionamiento es sencillo: en un restaurante o bar de copas de moda hay un código QR junto a la carta, por ejemplo. Y tras escanearlo y descargar la App, al abrir sesión en redes desde filtroo, se puede empezar a hacerte selfies, a compartir fotos y vídeos con sus filtros, etiquetar el local en el que se está y nombrar a los amigos que le acompañan: cuanto más se etiquete, más coins se logran -en moneda virtual- y más regalos se obtienen -del local al que se acudió-.

Lo bueno es que desde la propia App de filtroo se puede usar también esos mismos filtros del local (para crear hype sobre una noche especial, por ejemplo), etiquetarlo y citar también los nicks de amigos; y así, encontrar o un bonito regalo al comer en ese restaurante o acumular coins para un mejor regalo y experiencia.

Y además, se pueden encontrar y usar filtros de influencers y filtros de artistas para crear y seguir las tendencias de Instagram de un modo interactivo y obtener una recompensa por hacerlo.

Sencillo, divertido y monetizando de verdad. Para empezar a disfrutarlo con más ventajas que nadie, se puede solicitar ya la App en la web de filtroo.co, con el pre registro. El día del lanzamiento obtendrás 1 mes gratis de suscripción Gold, con la que se obtienen 10 coins extra gratis y el doble de coins por cada acción que se comparta.

Estas monedas se pueden intercambiar por mejores regalos, descuentos, productos en e-shops o comida y bebida gratis en los restaurantes y locales adheridos.

4. Vender productos físicos

Es el paso siguiente que sigue de manera natural tras ser un buen CM: si uno sabe cómo funcionan las redes, lo domina, lo hace mejor que nadie y es capaz de vender cualquier cosa. ¿Por qué seguir vendiendo productos de otros cuando puede vender los suyos propios?

Así es. Ahora sólo falta decidir qué vender online. Porque no es fácil: hay que tener un producto diferenciado; encontrar un público con necesidad de -o al menos dispuesto a- comprarlo; tener conocimiento absoluto del sector en el que se entra, los competidores y puntos débiles; dominar toda la cadena de producción, almacén, transporte, venta y postventa para tener éxito y no morir por el camino es necesario tener alma de emprendedor. Si no, probablemente no sea el camino.

5. Vender productos digitales

Aquí la tarea se simplifica un poco más. Como no se venderían productos físicos, se ahorrarían los dolores de cabeza de la cadena de producción, almacenaje, delivery, etc. Se trataría de poner en valor el conocimiento que se tiene de las redes, dando consejos profesionales como en un ebook, un podcast, un manual de uso o incluso un cursillo.

Una de las grandes ventajas es que este mismo camino de venta y monetización llevaría a crecer en reputación, y por lo tanto uno podría llegar a convertirse en un influencer y volver a la monetización vía #1. Pero la parte negativa es que obliga a estar constantemente en la difícil creación de contenido de calidad, original y atrayente en nuevos libros, podcast, cursos, etc.

Por este motivo, desde filtroo se recomienda hacer uso de su aplicación, ya que es la manera más sencilla, divertida y rápida de monetizar el tiempo en redes sociales.