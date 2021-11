6 de 16

6. ¡Actúa! No hay mejor tiempo que el presente. Tienes que empezar en alguna parte, así que profundiza, encuentra tu valor y hazlo. Tus metas nunca se cumplirán si no tomas acción. Puede parecer aterrador dar ese primer salto. Quizás todavía estás trabajando en los detalles o te preocupa no estar listo. Súbete y empezarás a averiguarlo sobre la marcha. (Foto: iStock)