Cinco formas de usar el contacto visual en una junta para obtener lo que quieres

FOTO 1 | 1. Deja una buena impresión El contacto visual estable y suave es el mejor durante las juntas de negocios. Mantén casual tu contacto visual, algo que sea cálido, conectado y comprometido, pero no fijo todo el tiempo. En el momento en el que te clavas en la mirada de alguien haces que todo se sienta incómodo y poco natural. Por ejemplo, digamos que estás cenando con tus amigos y les estás contando una historia a cuatro personas, pero tu mirada sólo está enfocada en una. Es perturbador para los demás que no están obteniendo el beneficio de tu mirada y los puede hacer sentir como que no están incluidos en la situación. En una junta no se cuestiona el hecho de que si hay más de una persona en la habitación, querrás hacer contacto visual con todos, de manera casual, pasando de uno al otro, asegurándote de que todos se sientan incluidos y causando una impresión duradera. Canaliza lo que sientes cuando estás hablando con una persona que te parece realmente interesante. (Foto: Pixabay)