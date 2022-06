Ya no vale tanto como antes las experiencias y responsabilidades pasadas. Quieren saber que has logrado en el presente: en tu curriculum usa tiempos en pasado: “desarrollé”, “inicié”, “aumenté”. Por otro lado, tiene que estar preparado para hablar con ellos, evite las afirmaciones vagas. Dígales números, cifras concretas y, si los tienes, cuéntales tus premios o reconocimientos, demuestre confianza y seguridad en lo que diga. En el caso de que no tengas experiencias ni reconocimientos en tu área puedes incluir tus logros en el mundo académico o en tu vida personal. Por ejemplo, si lograste algo en tu antiguo trabajo, si alguna vez te eligieron “mejor compañero”, si lideraste algún grupo en la universidad, todo sirve.