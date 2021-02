2 de 4

AFP

El líder no puede pretender hacer todo él mismo por una sencilla razón: no hay tiempo disponible para estar en todos los sitios a la vez. Y aún cuando hipotéticamente eso fuera posible tampoco sería buena idea porque lo cierto es que no todos sabemos hacer todo de la mejor manera posible. Es importante que el líder conozca sus fortalezas y debilidades y, teniendo esto en cuenta, decida qué tareas delegar. Gates era una apasionado por la programación y lo hacía muy bien pero a medida que Microsoft crecía era necesario que dejara que otros hicieran ese tipo de tareas porque simplemente necesitaba centrarse en otras actividades como es la gestión de una empresa. (Foto: Ludovic MARIN / AFP)