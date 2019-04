BCR: Proyecciones macroeconómicas para el 2019 - 2020

La cuenta corriente registró un déficit de 1.5% del PBI en 2018, mayor al del año previo (1.2% del PBI). El resultado del año reflejó la recuperación de la demanda interna. La balanza comercial continuó registrando por tercer año consecutivo un superávit, que fue el mayor de los últimos siete años.

Para el horizonte de proyección, no obstante el menor dinamismo de la actividad global previsto para este año, se prevé mejores condiciones financieras externas derivadas del alza más gradual de las tasas de interés de la Fed y de los menores temores de una desaceleración brusca de la economía china, y una mejora de los precios internacionales que se reflejarán en un menor déficit de la cuenta corriente en los próximos dos años.

La balanza comercial registró un superávit de US$ 7 mil millones en 2018 y se proyecta que en el horizonte de proyección supere los US$ 8 mil millones. Las exportaciones pasarían de US$ 49 mil millones en 2018 a US$ 55 mil millones en 2020, mientras que las importaciones subirían de US$ 42 mil millones en 2018 a US$ 47 mil millones en 2020.

Estas previsiones son consistentes con un escenario en el que se esperan mejores precios para nuestras exportaciones, menor cotización para el petróleo, condiciones financieras externas más favorables y un crecimiento sostenido de la actividad económica en 4%.

Para el Banco Central de Reserva (BCR) se proyecta que el ritmo de crecimiento del PBI de 2019 (4%) se mantenga en 2020, impulsado por un continuado dinamismo de la demanda interna y una demanda externa favorecida por el aumento de la producción minera y la evolución favorable de las exportaciones agroindustriales. El crecimiento de la demanda interna sería sustentado nuevamente por la inversión (6%) y el consumo privado (3.9%), mientras que la inversión pública se aceleraría respecto a 2019 (5% versus 1%). Estos resultados estarían en línea con la evolución de la actividad no primaria (4.2%).