¿No pensarás en los niños y en los terribles efectos corruptores de las fiestas de cumpleaños? Después de milenios en los que la gente no reconocía (o sabía) sus cumpleaños, las fiestas de cumpleaños se hicieron populares en el siglo XIX. Pero a muchos les preocupaba que estas fiestas de pasteles y regalos corrompieran a los mismos niños que debían celebrar. De hecho, un artículo de 1864 sugirió que los niños deberían celebrar siendo "un regalo para cualquiera que se haya molestado con ellos", dando obsequios a los adultos importantes en su vida y proporcionando una comida a una familia pobre. (Foto: Museum of the City of New York | Getty Images)