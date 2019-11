17

FOTO 17 | Producto terminado Un Porsche Taycan totalmente eléctrico fue conducido hasta el escenario en la ceremonia oficial de debut el 9 de setiembre, marcando el inicio de la producción en la fábrica de Porsche en Stuttgart. El sedán de cuatro puertas está a la venta, con entregas programadas para marzo de 2020. Los precios comienzan en US$ 153,510 para el Turbo y US$ 187,610 para la versión Turbo S. Un Taycan 4S recién anunciado con batería Performance Battery comenzará en US$103.800, mientras que el modelo Performance Battery Plus comenzará en US$ 110,380. Fotógrafo: Michaela Handrek-Rehle / Bloomberg