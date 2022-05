FOTOGALERÍA. Pasé ayer trabajando con Tomás, un cliente de orientación profesional que no tenía experiencia en el uso de LinkedIn. Los Baby Boomers han ignorado esta plataforma durante mucho tiempo. Últimamente, muchas personas como él se dieron cuenta de que crear un perfil y usar LinkedIn para establecer contactos, buscar trabajo o encontrar nuevos clientes genera beneficios, según el portal Yahoo.

Desafortunadamente, descubrir cómo maximizar su visibilidad en LinkedIn no es un truco fácil. A continuación, siete errores que hay que evitar en LinkedIn:

Error 1: No tener un perfil completo.

Un perfil bien completo es esencial si quieres que te encuentren en LinkedIn. Y para eso, todas las secciones requeridas se deben completarse correctamente. No se ignoran áreas.

Error 2: Tener experiencia laboral detallada o desactualizada.

Muchas personas tienen una sección de experiencia laboral muy escasa. La lista es solo el título del trabajo, el nombre del empleador y las fechas de empleo. También hay otros casos donde las descripciones de trabajo son muy largas o genéricas.

La historia laboral es una sección crucial. A menudo, los reclutadores lo analizan en gran medida para buscar furtivamente a un empleador y lograr que se interese en una de sus oportunidades de trabajo. Por lo tanto, en la sección Experiencia tendrán anotar algunos logros y resultados clave que hayan logrado en sus últimos trabajos. Los roles recientes son más críticos que los roles que tenía hace 15 años o más. Para obtener más información sobre cómo escribir esta sección crítica, lea el artículo “Cómo escribir una impresionante sección de experiencia laboral en LinkedIn “.

Error 3: Contar con un titular ineficaz.

La gente no entiende la importancia de seleccionar palabras clave impactantes para sus titulares. Muchos dicen que no se dieron cuenta de que podían cambiar el titular o que debían cambiarlo. Si mira debajo de su nombre, LinkedIn crea su título de forma predeterminada, simplemente enumerando su título de trabajo actual.

El titular necesita títulos de trabajo (valga la redundancia) que representen los roles que ha desempeñado o a los que aspira. Además, puede agregar una especialidad o certificación que tenga para destacarse.

Error 4: No estar activo en la red

Cuanto más publiques en LinkedIn, mejor te irá con el algoritmo que controla el sitio web. Tenga en cuenta que publicar no es lo mismo que comentar o que le guste algo. Publicar es publicar contenido original, hacer una pregunta de su red, realizar una encuesta o compartir un artículo que cree que es valioso para otras conexiones. LinkedIn dice que si publica una vez al día, cinco días a la semana, aumentará drásticamente la cantidad de personas que ven su perfil.

Pero cinco días a la semana, encontrar algo sobre lo que publicar puede ser difícil. Un mejor plan es publicar una vez a la semana. Hable sobre temas de la industria o mencione noticias de la empresa. Entonces, compartir un artículo relevante que hayas leído es más fácil y factible.

Una forma rápida de encontrar artículos es hojear las noticias en su teléfono. Otra excelente opción es encontrar artículos en un agregador de noticias como la Aplicación Flipboard. Esta aplicación te permite personalizar el contenido que ves, que aparece en formato de revista. Puede personalizar los artículos que recibe seleccionando los temas sobre los que desea leer y luego encontrar rápidamente uno para compartir. La gran ventaja es que publicar un artículo ya existente, en lugar de crear contenido original, se completa en solo un par de minutos.

Error 5: la sección “Acerca de” tiene poco que ver con quién eres.

Escribir sobre su empresa o pegar una lista de competencias básicas no funciona aquí. Sin embargo, eso es lo que mucha gente hace. Use la primera línea para resumir su experiencia de manera concisa. Es hora de ponerse personal. Las habilidades y el historial laboral se pueden encontrar en otros lugares. LinkedIn te recomienda usar esta área para compartir tu personalidad.

Lo haces escribiendo todo lo demás aquí en primera persona. Discuta por qué le gusta su trabajo y qué es importante para usted sobre el trabajo en el que se especializa. Puede mencionar el tipo de jefe que es. Mantén el contenido sobre quién eres y escríbelo en un tono amigable. No cubras información personal como casado, tres hijos, etc. Algunas personas agregan intereses personales, como afirmar que son fanáticos de los Seahawks. Los intereses que no están relacionados con el trabajo no ayudan a tu perfil, así que reconsidera convertirlo en un punto clave.

Error 6: Te faltan muchas conexiones.

El número de conexiones marca la diferencia en tu visibilidad en esta plataforma. Las personas que tienen menos de 75 conexiones están en una desventaja extrema. LinkedIn recomienda tener 300-500 conexiones para una red sólida. Trate de comunicarse con amigos, compañeros de trabajo, antiguos jefes, amigos de la universidad, antiguos compañeros de trabajo, etc. Construir sus conexiones es el trabajo número uno.

Error 7: Mala foto.

Mucha gente debería sentirse avergonzada por la terrible imagen que usan en LinkedIn para representarse a sí mismos. Esta es tu marca personal. Usar una foto pésima no es promocionarte de la mejor manera posible. Omita el uso de una imagen que obviamente esté recortada de una fiesta, boda, función familiar o algún evento informal. Nada es más importante que mostrar un retrato de aspecto profesional con un rostro sonriente que se vea cálido y atractivo.

No se necesita fotógrafo profesional. Puede obtener una imagen de calidad suficientemente alta usando su teléfono celular. Si su imagen tiene más de dos años, necesita una nueva. Este artículo lo guiará para colocar la imagen perfecta para compartir con el mundo de LinkedIn: " Consejos fotográficos de LinkedIn para lucir lo mejor posible “.

Nota publicada en Forbes US.