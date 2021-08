FOTOGALERÍA. Estos emprendedores te cuentan su sueño y cómo los han puesto en marcha, para que te puedan servir de ayuda, según el portal Emprendedores.

Josep Coll: ser dueño de su propio destino

Dice el emprendedor Josep Coll, en referencia a los motivos que le llevaron por esta vía, que «emprender, en mi caso, era el único camino, siempre he tenido claro que quería montar una empresa, ser libre, siempre he valorado el poder tomarte un café cuando querías, el riesgo me encanta y me siento muy cómodo, nunca he tenido miedo al fracaso, ya que el no y el fracaso han sido mi religión y constante”.

La empresa que creó Josep Coll en 2009 fue Red Points, una compañía que ofrece servicios de protección contra la piratería de contenidos digitales y de propiedad intelectual. A día de hoy, la empresa se rige por un modelo SaaS, ha recaudado más de 64 millones de dólares de financiación, cuenta con un equipo que superar las 200 personas y, con sede en Barcelona, cuanta con oficinas en Estados Unidos y China.

Sin embargo, Josep Coll no ha sido testigo directo de la trayectoria exponencial. Aferrándose al deseo de escribir su propio destino, decidió dejar la presidencia de Red Points y reservarse un tiempo sabático para vivir nuevas aventuras. La primera fue Pesadilla en Tu Startup, una novedosa idea con la que oofreció mentoring gratuito a todos aquellos emprendedores con dificultades para avanzar con su proyecto a cambio de donaciones para la ONG barcelonesa Sense Sostre El proyecto nacía con fecha de caducidad establecida en junio de 2019. Sin embargo, en vista de la situación, decidió lanzar una segunda edición.

Su último logro ha sido convertirse en el primer español en recorren más de 30.000 kilómetros en moto y en solitario desde España hasta Nueva Zelanda. El objetivo final, también en esta ocasión, era benéfico: recaudar 24.000 para luchar contra el cáncer infantil. El nombre del proyecto es ‘Ruta al paraíso’, un proyecto a beneficio de la Fundación Anita que quiere convertir en algo “faraónico” incluyendo un documental/video blog, un libro y un disco aprovechando que la música es otra de las grandes pasiones de Coll.

Isabel González Díaz de Villegas: “dedicarme al mundo en el que creo”

EBA (Ecológico Bovino Arándanos) es el nombre de la empresa que materializa el sueño de Isabel González Díaz de Villegas de dedicarse a un mundo “en el que creo”. La decisión de emprender la tomó esta licenciada en Informática en 2013, cuando ya tenía 51 años, 25 de los cuales había dedicado a la consultoría tecnológica en entidades financieras. Fue entonces cuando decidió dar un cambio radical a su vida y apostar por el contacto con la naturaleza y la sostenibilidad.

Así que regresó a su Castañeda natal (Cantabria) y montar una finca ecológica que incluye agricultura, especialmente el cultivo de arándanos y una ganadería. La principal finalidad de ésta última es la producción de insumos para los arándanos.

“Creemos firmemente en los principios de la agroecología: suelos sanos + insumos naturales + ausencia de pesticidas y productos químicos + recogida del alimento cuando su estado de madurez es idóneo –> alimento con grandes cualidades organolépticas (color, olor, sabor) y mucha más densidad nutricional. Añadir que todo el trabajo va orientado a la calidad del producto y el entorno”, aseguran.

La informática le sirve a Díaz de Villegas para trasladar al negocio la disciplina de sus hábitos de trabajo para optimizar procesos y medirlo todo. “En cada acción que realizamos en nuestra actividad diaria, ponemos en práctica los principios que son la base de la agricultura orgánica mundial. Son acciones éticas y formas de vida que persiguen el bienestar del planeta y de todos los seres que lo habitan en un entorno de igualdad y respeto. Estos son: Salud, Ecología, Justicia y Prudencia”, sostiene.

Luis García Millán: acortar la brecha tecnológica en Jaén

Luis García Millán se hizo popular en 2018 por ser el responsable de la app que utilizan ahora los astronautas en la Estación Espacial Internacional para consultar y documentar de forma digital todos los procesos que llevan a cabo en la estación. Antes de que existiera la app los astronautas se valían de incómodos manuales físicos por lo que este fue el encargo que recibió García Millán, ingeniero de Telecomunicaciones, tras conseguir un contrato en Colonia (Alemania) donde se encuentra el Centro Europeo de Astronomía de la Agencia Espacial Europea, “y eso que por entonces no sabía ni quien era Pedro Duque”, bromea.

La misión fue un éxito pero, tras dos años de estancia en Alemania, Luis García tenía claro que quería regresar a Jaén, su ciudad natal y crear una empresa que permitiera varias cosas: primero reducir la brecha tecnológica que, en su opinión, es más fuerte en este provincia de en otras. Segundo, crear empleo de calidad y de alta capacitación para retener a los jóvenes en Jaén y, por último, despertar en los jóvenes el orgullo de pertenencia a una ciudad que a él le parece maravillosa. Y claro, todo ello sin renunciar a su otra pasión, la ciencia con la tecnología y el espacio.

Para conseguir todo esto fundó 2018 una empresa, Sol Galaxy, inspirada en el desarrollo que había hecho para la ESA y con su consentimiento. En Sol Galaxy proporcionan una tecnología sencilla, pero muy potente, que ayuda a las empresas a digitalizar los procesos. La tecnología de Sol Galaxy se denomina SmartPV (Smart Procedure Viewer) y procede de la citada MobiPV (Mobile Procedure Viewer), ya implantada en la ISS y validada por ESA y NASA.

García Millán ha conseguido reunir en torno al proyecto emprendedor un equipo multidisciplinar del altura del que forman parte Salvador García García, Ingeniero Industrial, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y antiguo ejecutivo de Telefónica, José Manuel Pérez Lorenzo, Ingeniero de Telecomunicación y Doctor por la Universidad de Málaga y Juan Carlos Cuevas Martínez, Ingeniero de Telecomunicación de la Universidad de Málaga y Doctor por la Universidad de Jaén.

García Millán se dedica también a la divulgación científica a través de su propio canal de Youtube y su sitio web.

Carlos Conde: Crear la cadena líder de barberías en España

Cuando Carlos Conde Gil abrió su primera barbería en Pontevedra, tenía 18 años. El sueño era crear la cadena líder de barberías en España. La marca de barbería Carlos Conde nace en 1997, con un establecimiento de poco más de 20 metros cuadrados, en Pontevedra. El local era pequeño, pero la ambición de su impulsor grande. Dar con el concepto de la marca que hoy conocemos implicó testear muchos modelos de negocio. Este proceso de prueba y error supuso una gran inversión económica que dio sus frutos con creces.

A la primera barbería Carlos Conde le sucedieron otras propias hasta que hace aproximadamente 6 años decide expandir el negocio con el sistema de franquicias. Desde entonces no ha parado de crecer. A día de hoy, cerca de un centenar de barberías operan bajo la marca Carlos Conde. De ellas, solo 13 establecimientos son propios y el resto corresponden a franquiciados, en el 95% de los casos inversores. La idea para el cierre de 2021 es contar con 150 centros operativos.

Queda claro que la intención de Carlos Conde se seguir creciendo y quiere hacerlo no solo con las barberías sino abriendo nuevas líneas de negocio como la apertura de un macrocentro en el se fusionan la barbería, con un gimnasio, una tienda de ropa y una cafetería; el lanzamiento de una cadena para mujeres o lanzando sus productos de cosmética para hombres, entre otros.

Ferrán Adriá: Reinventar la cocina

Puede que muchos emprendedores se sientan muy lejos de la cotas alcanzadas por Ferran Adrià, considerado el mejor cocinero del mundo, pero su ejemplo de superación es válido para cualquiera porque ni era rico ni sentía afición alguna por la cocina cuando era joven. Así es, al menos, como se le representa en el documental ‘El Bulli: Historia de un sueño’ en el que se cuenta el recorrido del cocinero desde su origen humilde hasta convertirse en un icono de la gastronomía, aunque su pasión original fuera el fútbol.

El restaurante elBulli fue su gran sueño que consiguió con otros grandes de la cocina como Juli Soler o Albert Adrià, ycinco veces premiado como el mejor restaurante del mundo. Según cuenta él mismo, “elBulli S.L. reinvertía el 20% de su facturación en creatividad. En realidad, elBullirestaurante era el departamento de I + D de una empresa que gestionaba consultorías y asesorías con empresas de alimentación y restauración pero que siempre antepuso al negocio su apuesta por la vanguardia. La radicalidad de elBulli se pudo mantener gracias a este modelo”. A partir de ahí, empieza un cambio radical con un nuevo lenguaje coral en la cocina donde intervienen la creatividad y la innovación en la alta cocina.

Ya en diciembre de 2013 se constituye elBullifoundation, una fundación privada de estructura familiar promovida por Ferran Adrià y Juli Soler creada para “seguir promoviendo creatividad e innovación y compartirlo con todas aquellas personas que tienen voluntad y espíritu para mejorar, evolucionar e innovar, haciéndolos partícipes de la experiencia pasada, presente y futura, investigando y experimentando para acelerar el talento y para que cada cual busque sus propios límites”.

Otro ejemplo de emprendimiento culinario para cumplir un sueño lo encontramos en ‘Dabiz Muñoz’, el creador de Diverxo quien hace ya unos años reconocía en esta publicación que “luchar por tu sueño tiene un precio, que en mi caso es ser mileurista”.

Antonio Caballero: Una reinvención personal

Antonio Caballero Domenech tiene algo más de 30 años y es el CEO del Grupo HispanoSegur , que engloba ya a tres compañías. La primera empresa la montó a los 24 años aunque, como él mismo reconocía en esta publicación, nunca antes se le hubiese pasado por la cabeza ser emprendedor porque lo suyo era el deporte, concretamente el lanzamiento de disco. Una lesión le obligó a abandonar la carrera deportiva y a regresar a Palma del Río (Córdoba) para formarse como vigilante de seguridad. Este sería el germen de lo que hoy es el Grupo HispanoSegur, una empresa que se dedica a ofrecer servicios de seguridad privada que no para de crecer compitiendo ya con los grandes del sector, y eso que la montó el solo tras conseguir un aval de 300.000€.

Entre sus principales orgullos destaca la generación de empleo en su zona del Guadalquivir y haber contribuido a la profesionalización del sector. Todo lo ha hecho en solitario y con recursos propios, financiándose con la facturación generada. Ni siquiera ha necesitado de los bancos, aunque ahora está pensando ya en recurrir a ellos para crecer. Competencia no le falta, que España es referente mundial en el sector de la seguridad, pero él ha sabido hacerse un hueco y ganarse el respecto a base de andar “con pies de plomo”, formar mucho al personal y apoyarse en numerosos mandos intermedios.

Javier Argente: El camino al autoconocimiento

Javier Argente debería haber terminado trabajando en un despacho de abogados porque para eso, y para satisfacer las expectativas familiares, estaba estudiando la carrera de Derecho. Sucedió que, a punto de graduarse, le sobrevino una crisis. No estaba seguro de querer dedicarse a la abogacía ni tampoco sabía muy bien qué camino tomar. Lo único que tenía claro era que el mundo del emprendimiento “me podía” y optó por adentrarse en él en busca del autoconocimiento.

“Tuve una adolescencia bastante rebelde, poco receptivo a recibir consejos. Eso me llevó a mantener algún que otro conflicto, tanto personal como con la gente de mi entorno”, recuerda ahora Argente. Tras varios emprendimientos fallidos, creó Tavola News una solución que convierte el mantel de un establecimiento de restauración en una revista de mesa interactiva. Este sería el germen de lo que actualmente es su nuevo proyecto AR Vision, una empresa que ofrece soluciones de realidad aumentada, virtual y mixta con la que Argente recibió el año pasado el premio a la mejor startup emergente en el Global Startup Awards y este año, como líder de la misma, el premio al mejor CEO del año en la categoría Pyme.

Con éstos logros, ahora parece fácil decir que Argente acertó en la decisión pero él sostiene que, cada paso que ha dado dentro del mundo emprendedor, le ha servido para marcarse retos y “conocerme a nivel personal y profesional”.