Aunque el emprendedor no estuvo demasiado acertado con el pronostico de la evolución de la pandemia en España que hizo en su blog, ello no quita para que el emprendedor de origen argentino Martin Varsavsky, figure entre los más visionarios. En este sentido, destaca su capacidad para detectar macrotendencias y anticiparse en el uso de las nuevas tecnologías. “Durante mi carrera como emprendedor he elegido tecnologías emergentes clave, como los móviles, la fibra óptica, las energías solar y eólica, y construido compañías en torno a ellas en Europa y Estados Unidos. Ahora, viene una nueva tecnología, la de las flotas de coches autónomos, que aún no está regulada en Europa. He creado Goggo Network con la intención de ayudar a crear un marco regulatorio para que exista una implementación de redes justa, competitiva y segura, que se centre en solucionar los retos de los desplazamientos. Nuestro objetivo es trabajar con los gobiernos para legislar este fascinante nuevo campo y convertirnos en operadores, como ya hice anteriormente con Viatel, Jazztel, Ya.com y Eolia”. A su faceta de emprendedor en serie, se suma la de inversor, donde también su nombre aparece ligado a proyectos de la talla de Menéame o Reclamador.