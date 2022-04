FOTOGALERÍA. Aportando una capa de digitalización, los protagonistas de estas seis empresas han creado nuevas oportunidades de negocio en torno a negocios tradicionales como la educación, las farmacias, las residencias de mayores, las agencias de viaje, las inmobiliarias, las bodegas, según el portal emprendedores.

Enrique Rubio.

Enrique Rubio, CEO de cuadernos Rubio, la editora de los afamados cuadernos didácticos basados en potenciar la plasticidad del cerebro, a través del desarrollo de las competencias básicas, como la escritura y el cálculo. Desde su fundación, en los años 60, ha vendido más de 300 millones de ejemplares de cuadernos, que han acompañado a varias generaciones de españoles.

“La revolución digital nos anima a seguir explorando vías para acercar la metodología de nuestros cuadernos a una nueva generación de nativos digitales. Mi consejo para innovar en un sector tradicional en este caso el de la educación es entender las nuevas tecnologías como parte intrínseca en la educación, un sector en el que han cambiado mucho las formas, pero en el que seguirá habiendo certezas como que la “la m con la a, siempre será ma”.

Daniel de Carvajal.

Daniel de Carvajal, cofundador de LUDA Partners, una plataforma tecnológica que ayuda a las farmacias a combatir el desabastecimiento de medicamentos, a la que ya se han adherido 2.000 farmacias.

“La principal ventaja de la digitalización de un sector tradicional es que permite mejorar procesos ya existentes y acometer problemas que hasta entonces eran irresolubles, o de difícil solución. Los clientes necesitan soluciones sencillas de usar y que no les suponga una ingente suma de dinero».

«En el caso concreto de LUDA Partners, ayudamos a combatir los problemas de suministro de medicamentos y productos de parafarmacia y también a que las farmacias tengan acceso a la venta online de sus productos de parafarmacia, recuperando así a los pacientes que buscan fuera del circuito tradicional la compra de productos de parafarmacia relacionados con la salud. Y todo ello lo hacemos sin coste de instalación ni mantenimiento y con una instalación súper sencilla para el farmacéutico”.

Manu Martínez Rada.

Manu Martínez Rada, fundador de My Online Fair (ferias virtuales internacionales en el sector del vino) que cuenta con Onvinum una herramienta que une a bodegas y compradores de todo el mundo mediante un importante sistema de ‘matching’. OnVinum cuenta ya con más de 2.000 vinos de 14 países productores y compradores de 59 países.

“El sector del vino requiere mucha experiencia y conocimiento del sector, por lo que es importante haberlo trabajado previamente como bodega o comprador. También es particular porque las necesidades de las bodegas son muy diferentes, al igual que las de los compradores, dependiendo de su tamaño, localización, enfoque de mercado… Si se quiere innovar en el ámbito del vitivinícola, hay que ser consciente de que el vino representa una cultura, una tradición… es emoción y hay que estar a la altura”.

François Marill.

François Marill, CEO de Unlatch, una solución SaaS dedicada a promotoras inmobiliarias y comercializadoras de obra nueva que acompaña durante todo el proceso de comercialización, desde la entrada del lead hasta la posventa con presencia en España, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Portugal.

«Para innovar en un sector tradicional que no ha conocido ninguna innovación tecnológica considerable durante décadas, es clave conocer con detalle la profesión de tus clientes y las dificultades que encuentran en su día a día. No hay que esperar a tener el producto perfecto; hay que sacar rápidamente un MVP, ponerlo al alcance de los primeros clientes e iterar en permanencia para que el producto evolucione rápidamente. Invierte en tu producto y fideliza a sus clientes; así es como mantienes una ventaja competitiva frente a la competencia, que no tardará en llegar».

Sara Hernández.

Sara Hernández, CEO de MOGU, una herramienta web y app para que las agencias de viaje puedan vender más rápido y monetizar al viajero en destino. Ya ha cerrado acuerdos con más de 300 agencias.

“Para emprender en turismo debes comprender bien todos los actores que hay en el sector. Es un sistema bastante fragmentado con algunas partes muy digitalizadas y con otras partes con métodos y sistemas del siglo XIX. Por lo tanto, si utilizas tecnología simple para mejorar procesos del sector puedes entrar. ¡Ojo! En MOGU creemos que la innovación es más útil si respeta la cadena de intermediación. Si intentas romperla, la innovación es más lenta y requiere de evangelización; nosotros proponemos ayudar desde el minuto uno con tecnología útil y simple”.

Pablo Otero.

Pablo Otero, CEO y fundador de miResi, una plataforma que ofrece ayuda personalizada y gratuita a las familias para encontrar la residencia de calidad que mejor se adapte a sus necesidades. Ayudan a más de 5.000 familias al mes, y disponen del 70% de las plazas de las residencias en España.

“El sector de las residencias es delicado por el duelo emocional al que se enfrentan las familias y los mayores. Es fundamental estudiar cada caso de manera individualizada y acompañar a la familia en el proceso de decisión. Para tener éxito debemos contar con un equipo de especialistas altamente formados y orientados a la satisfacción del cliente”.