FOTOGALERÍA. Nuestro mundo recompensa a los extrovertidos. Por mucho que nos hayamos alejado de las películas para adolescentes de los años ochenta con sus arquetipos de la escuela secundaria, el popular mariscal de campo todavía es elegido presidente de la clase con demasiada frecuencia. Del mismo modo, esperamos que nuestros ejecutivos y líderes sean descarados, ruidosos y orientados a las personas, según el portal entrepreneur.

Luego vino la pandemia del Covid-19. Todos estaban encerrados en sus casas, aislados de los eventos sociales normales que hacen que nuestras escuelas, lugares de trabajo y el mundo funcionen. Para los extrovertidos, este fue un momento extremadamente desafiante. Mientras tanto, los introvertidos, los perdedores perennes, fueron, de una manera extraña, mucho más resistentes frente al cambio catastrófico.

Observé esto con los estudiantes a los que asesoramos en nuestra práctica de consultoría de admisiones universitarias y también entre mi equipo aquí. Los estudiantes extrovertidos lucharon en casa sin interacciones en los pasillos, aprendizaje en persona o hitos de la escuela secundaria como bailes o eventos deportivos. Mientras tanto, los estudiantes introvertidos leyeron más libros, escribieron poesía inspiradora, resolvieron problemas matemáticos complicados, elaboraron proyectos de investigación interesantes y pasaron tiempo consigo mismos, como estaban acostumbrados a hacer.

Nuestro lugar de trabajo es 100 por ciento remoto. Nuestros consejeros son autoguiados y viven en todo el mundo. Durante la pandemia, nos aseguramos de controlar a todos. Una consejera, que se identifica a sí misma como introvertida, apenas salió de su casa; pensó que fueron los dos años más lujosos de su vida.

Los introvertidos tienen la ventaja de encontrar la paz en el paisaje interior de sus pensamientos. Tienden a ser castigados, conscientes de sí mismos y dispuestos a dejar que los demás brillen. De nuestros años ayudando a los estudiantes introvertidos a prosperar, estos son mis seis mejores consejos para nutrir a los líderes tranquilos:

1. No confundas introversión con timidez

Un gran mito sobre los introvertidos es que son tímidos; Esto no necesariamente es cierto. Un introvertido puede ser más callado y reservado (aunque no siempre), pero la timidez es una cualidad totalmente diferente. Los introvertidos simplemente obtienen energía al pasar tiempo consigo mismos. ¿Alguna vez hablaste con alguien en una fiesta que era excelente para escucharte y hacerte preguntas sobre ti? ¡Probablemente eran introvertidos! Los introvertidos se sienten lo suficientemente seguros como para dejar espacio a los demás. Debido a esta cualidad, es útil tenerlos en entornos colaborativos. Tienen el don de no solo compartir ideas de calidad, sino también sacarlas de otras personas.

2. Redefine lo que significa ser de alto impacto

Aunque sabemos mejor, tendemos a recompensar a las personas que hablan más alto o más alto, incluso si en realidad no están diciendo nada. En su lugar, busca al colaborador tranquilo y reflexivo. ¿Quién ofrece realmente las mejores ideas en el aula o en la sala de Zoom? Los introvertidos rara vez son fanfarrones. “La integridad es la capacidad de escuchar un lugar dentro de uno mismo que no cambia”, dice el rabino Jonathan Omer-Man. Sus introvertidos no solo tienen grandes ideas, sino que también pueden confiar en que es más probable que sus ideas estén alineadas con los valores y principios que consideran verdaderos. ¿Cómo se traduce eso en impacto?

3. Aprovecha los nuevos canales para amplificar las voces introvertidas

Ser escuchado solía requerir estar dispuesto a hablar frente a las multitudes. No más. La tecnología ha creado plataformas digitales que permiten a los introvertidos acumular muchos seguidores desde la comodidad de sus hogares. Comience un podcast, participe en un concurso de poesía o conviértase en un experto en organización en Zoom. El éxito ya no requiere colaborar con mucha gente. Tenemos un estudiante muy tranquilo que a menudo se siente desconectado de los niños de su escuela secundaria, pero vive una doble vida como rapero, produciendo y compartiendo música en su habitación. Durante la pandemia, ganó un concurso nacional de composición de canciones.

4. Avisa a los introvertidos sobre las reuniones para que puedan prepararse

Los extrovertidos suelen ser las personas que hablan en clase o reuniones, ofreciendo sus puntos de vista o pensamientos. Tienen un millón de cosas que decir, se sienten cómodos hablando improvisadamente y disfrutan de una lluvia de ideas improvisada. Sin embargo, los introvertidos pasan mucho tiempo considerando lo que quieren contribuir. Es posible que tengan el comentario más jugoso: solo necesitan configurarse correctamente para compartir. Antes de una reunión, comparta la agenda y dé a las personas suficiente tiempo para prepararse. Entonces, los introvertidos tendrán la oportunidad de hacer el pensamiento profundo que produce una verdadera innovación o resolución de problemas.

5. Profundice al seleccionar expertos y guías

Debido a que los extrovertidos ocupan tanto espacio y tienen una opinión lista, las personas tienden a buscarlos primero cuando se necesitan soluciones. Pero recuerda, los introvertidos se toman el tiempo a solas para explorar sus pensamientos. No los pase por alto porque no están saltando para contribuir. Siempre me rompe el corazón cuando los maestros se quejan de que nuestros tranquilos y brillantes introvertidos no están comprometidos. Asegúrese, ya sea en el aula o en la oficina, de invitar a los introvertidos a hablar. Ofrezca pausas en los horarios para permitir que nuevas voces tengan la oportunidad de reunir pensamientos para compartir. Su trabajador más silencioso podría ser su pensador más profundo. Dales unos días para comer y te sorprenderá lo que entregan.

6. Crea un sistema de recompensas acorde con los valores introvertidos

Es posible que los introvertidos no quieran aplausos, elogios públicos o, sobre todo, comentarios inmediatos. Debido a que los introvertidos valoran la reflexión, aprecian esa cualidad en los demás, especialmente en las personas con poder: sus maestros, gerentes y ejecutivos. Los introvertidos no necesitan estrellas doradas. Premie su consideración y aplomo mostrando que son vistos por lo que aportan auténticamente. Ofrézcales un espacio para la reflexión tranquila y cree condiciones en las que puedan prosperar, es decir, entornos de laboratorio tranquilos o un escritorio cómodo en una biblioteca.

Creo que el liderazgo silencioso tiene la capacidad de transformar nuestros espacios comunitarios elevando la reflexión, la escucha y la colaboración por encima de nuestros modelos tradicionales de liderazgo. Para nuestra gran ventaja, nuestras escuelas y lugares de trabajo están comenzando a reconocer el valor de celebrar a los introvertidos.