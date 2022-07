FOTOGALERÍA. Conseguir que las reformas en el hogar dejen de ser una pesadilla; un sistema que evita que se deteriore el estado de las pruebas biológicas durante su traslado; o una plataforma que permite a los autores dedicar sus libros desde la playa. Son algunas de las originales ideas de negocio que te presentamos en este artículo, según el portal emprendedores.

Cubicup: Plataforma de contratación y gestión de reformas

Hacer una reforma en el hogar se puede convertir en una auténtica pesadilla. Para que eso no ocurra, nace Cubicup, una plataforma de contratación y gestión de reformas del hogar, proyectos de arquitectura e interiorismo “que reinventa la forma de hacer reformas: más cómoda, fácil y segura.

A diferencia de otros portales online, donde simplemente venden los leads que captan, Cubicup está presente durante todo el proceso de la reforma, desde la conceptualización del proyecto, pasando por su ejecución, el pago, la documentación final, etc. Solo trabajamos con las mejores empresas de reformas, seleccionadas y certificadas, teniendo que superar un estricto proceso de selección”, asegura Daniel Gallego, fundador, junto a Gabriel Cambra, Ángel Román y Olga Canto, de esta empresa.

Con Cubicup, “el cliente consigue unas ventajas y una seguridad casi imposibles de conseguir de forma individual: dos visitas y presupuestos gratuitos de dos de nuestras empresas Quality, asesoramiento y seguimiento de obra por parte de Cubicup, gestión de forma fácil y cómoda toda la obra a través de nuestra plataforma web, firma de un contrato profesional de obra en el que quedan fijados los precios, las fechas de inicio y fin, penalizaciones al reformista en caso de retrasos, métodos de pago, etc. También se incluye de forma gratuita una póliza de DAS Seguros para que siempre esté protegido en caso de que surja algún problema. En definitiva, Cubicup consigue transformar una reforma, que habitualmente era una experiencia estresante, en una experiencia más cómoda y manteniendo siempre una seguridad y control que difícilmente se encuentra en este sector”.

Adaptando el modelo a España

Esta idea de negocio surge al mezclar la experiencia en el sector de la construcción de Cambra (tanto en obra como en consultoría) con la metodología de Demium (donde se conocieron para acceder a su programa de incubación) para seleccionar posibles modelos de negocios.

“Analizamos diferentes modelos relacionados con las reformas y la construcción que estaban funcionando en otros países y fuimos adaptándolo a la realidad y necesidades del sector en España”. Gallego recuerda que la dificultad inicial más importante que tuvieron que solventar fue “encontrar empresas de reformas que superasen nuestro control de calidad, y que además estuvieran dispuestas a colaborar con nosotros.En el sector suelen conocer los portales online y suelen tener mala fama, ya que muchas veces compran los leads pero no consiguen clientes reales. Explicarles nuestra propuesta de valor hacia ellos, ganarnos su confianza, etc., fue complicado al principio”.

De momento, prestan sus servicios en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y, en menor medida, Zaragoza.

Readmefy: Plataforma online que permite dedicar libros para hacer regalos

Amigos, abogados de profesión y ex compañeros de trabajo deciden emprender. Al principio, Eric Jové y Tomás Jodar no saben en qué campo, pero empiezan a realizar quedadas para explorar distintos sectores, pero siempre bajo un mismo modelo de negocio: sin stock bajo demanda, estructura productiva y financiera no digital, innovador, etc.

“La idea inicial nace de un regalo especial que Eric le hizo a su cuñado: una primera edición impresa de Love Story dedicada por el ya fallecido autor, Erich Segal. A partir de allí, y con el deseo de promocionar la cultura y el conocimiento, la simple idea empieza a transformarse en modelo de negocio para ‘democratizar’ y acercar ese regalo tan especial al público en general”, recuerda Jodar.

“Somos la primera plataforma online que permite dedicar los libros que vas a regalar, con tu propia letra y firma, o escogiendo una tipografía atractiva y firmando con tu letra. Nuestra plataforma también sirve para que los autores puedan dedicar sus libros sin estar presente físicamente en ese momento. Con tan sólo una tableta y un pen podrían estar firmando libros desde la playa. Las dedicatorias son bajo demanda, lo que permite que sean totalmente personalizadas”, explica Jové.

En Readmefy cuentan con un servicio de recomendación. “Para escoger el libro, el usuario dispone de 3 opciones, una de ellas, consiste en responder 5 preguntas sobre la persona que va a recibir el regalo y nuestro robot recomendador genera hasta 6 recomendaciones”.

Monstera: Tienda online de plantas muy frescas de interior con embalaje protector

Se conocieron en Apartum (vendida hace dos años), de la que Sergi Villaubí era fundador y CEO y Laia Fernández responsable de diseño. La idea de Monstera , tienda online de plantas de interior, surgió analizando varios ecommerce de plantas en EE.UU. y norte de Europa “y darnos cuenta que aquí en España no existía nada similar”, recuerda Villaubí.

Embalaje específico

“Hasta ahora, dentro del mundo floristería/jardinería únicamente había habido transformación digital en cuanto a ramos (venta online y envío a domicilio). Monstera supone transformar el mundo de la planta, dando acceso a las variedades de plantas de interior más buscadas del mundo a cualquier punto de España.

Lo primero que hicimos, a diferencia de los otros ecommerce que en ese momento vendían plantas, fue diseñar y patentar un embalaje específico para el envío de plantas. Para nosotros es vital que la planta vaya sumamente protegida durante el viaje al domicilio del cliente. Por otra parte, disponemos de un catálogo con las referencias que son más tendencia a nivel mundial, incluso con algunas referencias en exclusiva cultivadas únicamente para nosotros”.

Desde 2020, Monstera ha vendido más de 100.000 unidades en toda España a través de su web y de las pop-up stores ubicadas en Barcelona y Madrid. Y lanzarán operaciones en Francia. “Somos muy fuertes y tenemos gran presencia en redes sociales, sobre todo, Instagram: @selvamonstera, que contamos con cerca de 200.000 seguidores. Organizamos el sorteo más viral del año con casi un millón de participantes para ganar dos plantas al mes para toda la vida”.

Groenlandia Tech: Nevera que permite saber en tiempo real el estado de muestras biológicas

En Groenlandia Tech se dieron cuenta que el 70% de los diagnósticos que se realizan tienen como origen un análisis clínico de muestras biológicas, y que a pesar de toda la inversión que se ha hecho en recursos técnicos y de formación, sigue habiendo entre un 7 y un 11% de análisis con resultados erróneos. Y eso se debe, en gran parte, al transporte de las muestras. Gabriel Bestard, Marc Real y Christian Rodríguez decidieron solucionar ese problema.

Han desarrollado Nuuk, un sistema inteligente, de nevera y plataforma cloud, para el control y monitorización a tiempo real del transporte en frío de muestras biológicas, medicamentos y otros productos frágiles o sensibles. “Nuestra nevera nos permite saber la temperatura a la que se transportan las muestras, geolocalizarla durante su recorrido hasta llegar al laboratorio, saber si ha recibido golpes, y mantener las muestras cerradas de manera segura durante todo el transporte. De este modo, ¡ podemos informar de manera inmediata y fácil, cuando Nuuk se abre en el laboratorio, si las muestras han llegado en buenas condiciones o no”, subraya Bestard.

“Hemos aplicado el proceso de lean startup desde el principio, apoyándonos con entrevistas y testeos de prototipos con el laboratorio clínico del Hospital Universitario de La Vall d’Hebrón, entre otros laboratorios clínicos de hospitales, hasta llegar a lanzar nuestra prueba piloto con ellos a finales del año pasado”.

Según Bestard, la competencia ofrece soluciones muy básicas de neveras que no aportan transparencia en relación al transporte. “Al mismo tiempo, se ha intentado añadir a estas neveras productos llamados datalogger, sensores conectados que se introducen dentro de la nevera. Estas soluciones aportan la información necesaria, pero de una manera disociada, difícil de usar, y no escalable para nuevas funcionalidades”.

Ática Redex:Central de compras de distribución y logística

Todo comenzó con un ¿y si…? y acabó derivando en Ática Redex, una central de compras y servicios de nicho que opera en el sector de la distribución y alquiler de maquinaria para el manejo de materiales (logística), agricultura y elevación de personas (mantenimiento de instalaciones y obra civil).

Trabaja para más de 90 pymes distribuidoras de maquinaria, con una facturación de entre uno y diez millones de euros. La facturación agregada de las empresas a las que da servicio supera los 300 millones de euros. Se centra en reducir costes realizando para sus asociados tareas como la localización y homologación de proveedores, comprando en volumen y gestionando el marketing, además de un importante abanico de servicios de alto valor añadido y uso compartido, lo que permite a sus clientes aumentar el tiempo de que disponen para centrarse en las actividades más importantes del día a día. Adicionalmente, fomenta la creación de nuevos productos, la apertura a nuevos mercados y el networking.

Ofrece 31 servicios. Unos a los que llama ‘de cuota’, básicos y gratuitos, para todos los asociados y otros ‘de pago’ o por encargo para los que deseen hacer uso de ellos como las importaciones, creación y registro de marcas propias, localización de productos especiales o realización de servicios de alto valor añadido (homologaciones de maquinaria, marketing por encargo, formación y asesoramiento, entre otros).

Digitalización. “Hemos introducido la digitalización como un estándar para pymes distribuidoras de maquinaria (app de soporte técnico, generador de propuestas, gestión documental). Aporta mano de obra de alto valor añadido para la gestión ordinaria de las compras en estas empresas. Somos un empleado más de sus empresas con carácter multifuncional al que se paga por uso, sin compromisos de largo plazo, permitiéndoles ahorrar tiempo y centrarse en el core de sus negocios: vender, alquilar y mantener”, subraya Ángel García-Muñoz, fundador de este proyect,o que tiene su sede social en Navarra, su primera filial en Lyon (Francia) y una representative office en Hangzhou (China). El almacén regulador está ubicado en Talavera de la Reina (Toledo).