FOTOGALERÍA. Entre una economía desigual y una pandemia en curso sin un final claro a la vista, puede ser difícil ubicarse en el espacio adecuado. Aun así, hay varias aplicaciones a tu alcance listas para ayudarte a mejorar tu bienestar mental. Aquí hay cinco formas clave en que algunas de las principales aplicaciones de mental fitness (acondicionamiento mental) pueden mejorar tu vida en 2021 y más allá, según el portal Entrepreneur.

1. Hacer más ejercicio que el cuerpo

Varias aplicaciones están diseñadas para ayudar a los usuarios a realizar un seguimiento de sus entrenamientos, pero muy pocas van un paso más allá. El ejercicio adecuado puede hacer tanto por la mente como por el cuerpo, pero no si te encuentras con dificultades comunes, como el esfuerzo excesivo o dejar que se convierta en una fuente de estrés.

Herramientas como la “Lista de hábitos” pueden ayudarte a establecer objetivos regulares que van más allá de los entrenamientos tradicionales, lo que facilita mantenerse al día con otras actividades cruciales, como beber agua o tomar descansos regulares en el trabajo. Si el ejercicio obstaculiza tu horario, intenta adoptar el formato y la aplicación 7-Minute Workout para mantenerte en forma sin dañar otros aspectos de tu vida. La aptitud física puede ser un camino claro hacia el bienestar mental y general, pero solo cuando se realiza correctamente.

2. Ofreciendo escapes muy necesarios

Entre el distanciamiento social y las cuarentenas obligatorias, incluso aquellos que pueden escaparse de vacaciones pueden encontrar sus viajes más estresantes que relajantes. La tecnología puede ofrecer la posibilidad de “escapar” no a un lugar lejano sino a un espacio digital.

Esa es la idea detrás de Healium, un programa de realidad virtual diseñado para mejorar los estados de ánimo y aumentar la relajación en tus usuarios. Al utilizar el poder de la realidad virtual para transportar a las personas a un entorno que alivie el estrés, se ha demostrado que esta aplicación reduce la ansiedad moderada en un factor de un tercio. Incluso cuando los “escapes” tradicionales vuelvan a ser posibles, la oportunidad de ponerse un auricular y reprimir los sentimientos de ansiedad seguirá siendo invaluable.

3. Hacer que la meditación sea accesible

Otra forma popular y muy eficaz de recuperar la calma en un mundo turbulento es a través de la meditación regular, que puede tener un impacto significativo en el estado mental general. Pero, incluso el simple hecho de poder participar en una sesión aquí o allá puede marcar la diferencia durante los momentos estresantes.

El mercado está casi inundado de aplicaciones de meditación para elegir, pero aquellos que recién están comenzando a considerar seriamente la importancia de su propia aptitud mental deberían optar por una opción amigable para principiantes como Headspace. Si bien otras aplicaciones populares funcionarán igual de bien, el curso de conceptos básicos de esta es un gran punto de partida para aquellos que necesitan una guía temprana.

4. Permitir una actitud de atención plena

Por supuesto, la meditación no es el fin de la aptitud mental, es solo un componente del estilo de vida más amplio de “atención plena”. La superación personal, la concentración y la tranquilidad son pasos clave en el camino hacia la aptitud mental, y la atención plena puede ayudarte a lograrlos.

En el año de alto estrés de 2020, no debería sorprender que la aplicación de atención plena Calm haya tenido un número de descargas realmente sin precedentes. Aunque Calm, como Headspace, tiene una serie de funciones centradas en la meditación, la aplicación adopta un enfoque más holístico del bienestar mental. A medida que más personas busquen mejorar todos los aspectos de sus vidas, espere que aplicaciones como estas continúen creciendo en popularidad con el tiempo.

5. Mejora de los patrones de sueño

Cualquiera que haya sufrido alguna vez una carencia sabe lo importante que es el sueño para la salud mental. Puede sonar extraño, pero las aplicaciones para dormir pueden ayudar a los usuarios a calmarse antes de acostarse y también a realizar un seguimiento de las tendencias en sus patrones de sueño, lo que facilita la búsqueda de mejoras.

Dado que el 63% del tiempo que los usuarios estadounidenses dedican a aplicaciones de atención plena en InsightTimer, no es de extrañar que sea el principal candidato para ayudar a las personas a lograr un sueño más tranquilo. Los calmantes cursos y grabaciones previas al sueño de esta plataforma pueden marcar una gran diferencia para las personas cuya ansiedad les impide dormir, y pueden ser un gran impulso en la lucha por el bienestar mental.

No puedes estar bien sin bienestar mental y no puede estar en forma sin aptitud mental. Aunque es posible que las aplicaciones no puedan llevarte a donde deseas estar por ti mismo, son herramientas invaluables para convertir tus objetivos en realidades.