He realizado literalmente cientos y cientos de reuniones en persona en todo el mundo, en particular en los EE. UU. Una reunión que tuve con un ejecutivo de alto perfil se me quedó grabada para siempre. Al final de la reunión, dijo: “Gracias por su tiempo. ¿De qué otras formas puedo ayudarte con tu negocio? Estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda”. ¡GUAU! Esa pregunta y declaración tuvieron un impacto en mí, y nunca lo olvidé. Para ser un gran networker necesitas ser memorable, es tan simple como eso. (Foto: iStock)