No podrá aprovechar mucho sus nuevos dispositivos si se rompen la primera vez que se caen, no se pueden usar bajo la lluvia o no serán compatibles con futuras redes inalámbricas. Encuentre soluciones que se construyen con el propósito de su negocio. ¿Los dispositivos que le interesan son adecuados para el entorno en el que se utilizarán? ¿Serán capaces de ejecutar los tipos de aplicaciones que necesita en el futuro? ¿Sincronizar con redes y sistemas de información? Existen diferentes dispositivos diseñados para necesidades operativas específicas. Si su lugar de trabajo va a generar un gran impacto físico en los dispositivos portátiles, impresoras o escáneres, necesitará una tecnología de diseño resistente que pueda sobrevivir a los peligros diarios que enfrentarán a lo largo de los años. También deberá poder agregar funciones o desbloquear ciertas funciones a medida que evolucionan los flujos de trabajo. Una inversión de calidad está destinada a durar y rendir a la altura de los estándares de su negocio. (Foto: iStock)