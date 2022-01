Muchas empresas se encuentran en una etapa relativamente temprana de su viaje hacia la madurez del trabajo híbrido y es posible que aún tengan dificultades para descubrir procesos y procedimientos que lo faciliten de la mejor manera. No se sienta mal si se encuentra en ese lugar: después de todo, no existe un libro de jugadas para lo que hemos pasado, y cada empresa e industria debe enfrentar los desafíos a su propio ritmo. Dicho esto, no hay mejor momento que el presente para detenerse y hacer un inventario. ¿Qué va bien? ¿Qué cosas necesitan cambiar o refinarse? ¿Qué herramientas y recursos esenciales faltan o no existen? La creación de una política oficial de trabajo híbrido lo ayudará a responder estas preguntas al definir expectativas claras para cada miembro de una organización y garantizar que estén comprometidos, sean productivos y exitosos, y desarrollarla en colaboración con recursos humanos, operaciones, TI, ventas y marketing ayuda a garantizar que será representativo de varias perspectivas y necesidades. (Foto: iStock)