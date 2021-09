1 de 4

Hace no mucho tiempo, Twitter anunció una nueva función llamada Twitter Blue. Su objetivo con esta herramienta ha sido cambiar la manera de cómo se interactúa dentro la plataforma. Una de las características más llamativas es la de ganar dinero. Tanto si eres un usuario frecuente, como si tienes una gran comunidad, tienes la posibilidad de monetizar tu contenido. Es importante subrayar que no se trata de una función abierta para todo público, es decir, debes cumplir con ciertos requisitos indispensables para optar a este beneficio. Entre las condiciones las más importantes son las siguientes; Tener al menos 10.000 seguidores, haber posteado al menos 25 tuits en los últimos 30 días y ser mayor de edad. En este mismo sentido, una de las novedades que permite ganar dinero son los super follows, que permiten a los usuarios suscribirse a contenidos exclusivos o “premium” a través de un pago mensual que se puede cancelar en cualquier momento. (Foto: Getty)