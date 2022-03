FOTOGALERÍA. El emprendedor en serie Gary Vaynerchuk dijo una vez: “Come mierda durante 48 meses y come caviar por el resto de tu vida”. En algún momento, la cita incluso se convirtió en unpóster . La idea es que sacrificar todo durante unos años, incluso preocupaciones tan básicas como lo que te estás alimentando, es la forma de tener éxito con tu startup, según el portal entrepreneur.

Aparte del hecho de que esta mentalidad de ajetreo es una, pero ciertamente no la única, fórmula para tener éxito (yo abogo por la ruta de “crecimiento lento y constante”), rara vez es cierto que el estrés y la ansiedad de administrar un negocio desaparecen. después de los primeros años. Como CEO de Jotform durante 16 años y contando, puedo garantizar que los primeros días fueron estresantes, pero esas preocupaciones iniciales simplemente fueron reemplazadas por otras a medida que el equipo crecía y la empresa se expandía.

Honestamente, no sorprende que los empresarios seamos un grupo ansioso cuando estamos tan involucrados, financiera y emocionalmente, en nuestros negocios. Según un estudio de la UCSF , los emprendedores podrían incluso ser más propensos a tener problemas de salud mental que la población en general. Vale la pena considerar cómo manejar significativamente el estrés y la ansiedad. De hecho, los expertos dicen que hacerlo podría incluso hacer que su negocio sea más exitoso. Puede que no sean deseos de champán y sueños de caviar, pero hay formas de aliviar la ansiedad crónica para que pueda tener éxito como empresario sin sacrificar su bienestar.

Pero primero, una mirada más cercana a por qué estamos tan ansiosos.

La ansiedad es un hábito.

A veces parece que la ansiedad es el ritmo cardíaco en reposo de un emprendedor. Nunca hay algo de lo que preocuparse: un cambio en el mercado, un nuevo competidor, un próximo lanzamiento y la lista continúa.

Según el Dr. Judson Brewer , psiquiatra y profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, la ansiedad es un hábito. Desencadena ciertos comportamientos, generalmente formas de evitar esos sentimientos desagradables, como beber alcohol o ver Netflix en exceso, y forma un ciclo de activación/comportamiento/recompensa.

Uno de los comportamientos más comunes asociados con la ansiedad, que probablemente le resulte demasiado familiar a cualquier emprendedor, es la preocupación. El Dr. Brewer dice que si bien la preocupación le da a la gente la ilusión de control, en realidad es contraproducente. “Existe esta falacia de correlación que nuestro cerebro supone que es causalidad… Podríamos estar preocupantes. Podríamos llegar a una solución, pero eso no significa que la preocupación nos hizo llegar a una solución. Y hay muchas investigaciones que muestran que cuando nos preocupamos, en realidad restringimos nuestro enfoque, donde en realidad no podemos pensar creativamente”.

Para mantener nuestro pensamiento agudo y nuestras preocupaciones en secreto, aquí hay algunas estrategias respaldadas por expertos para combatir la ansiedad.

1. Desafía la conexión causal

Probablemente sepas si tiendes a preocuparte. Pero en lugar de continuar con ese ciclo de hábitos sin restricciones, tómese un momento para considerar si su preocupación realmente conduce a resultados significativos.

Como el Dr. Brewer le dice al podcast The Anxious Achiever de Harvard Business Review , podemos explorar si nuestros cerebros están haciendo conexiones causales falsas. Si pensamos que debemos preocuparnos por planificar alguna contingencia negativa, podemos experimentar haciendo lo contrario. “Podemos planificar y no preocuparnos y ver cuál es más exigente para nosotros emocional y físicamente, porque es como encender nuestro automóvil y simplemente pisar el acelerador en neutral cuando estamos preocupados, ¿verdad? Realmente no nos lleva a ninguna parte, pero ciertamente usa mucho combustible”.

Reconocer si está desperdiciando su combustible mental o no es el primer paso para acortar el circuito de su preocupación.

2. Traza tus bucles de hábitos

Saber es la mitad de la batalla, dice el Dr. Brewer. Incluso si no puede cambiar el comportamiento de inmediato, reconocer sus factores desencadenantes puede brindarle un sólido punto de partida.

Para mí, especialmente en los primeros años de dirigir mi propio negocio, todos los problemas que surgían desencadenaban mi ansiedad: desde problemas con los usuarios hasta problemas con el personal, sentía que estaba apagando incendios sin parar. No todo el estrés es malo. A veces, incluso podría ayudarnos , pero finalmente tuve que reconocer que mis factores desencadenantes estaban en todas partes y que me estaba agotando. Un día en la oficina era un campo minado de ansiedad. Tuve que cambiar, y en mi caso eso significó aprender a delegar .

Tratar de localizar los factores desencadenantes que lo llevan a preocuparse puede ayudarlo a idear un plan de acción para aliviar lentamente la ansiedad.

3. Practica la autoconciencia

Este consejo va de la mano con el reconocimiento de sus bucles. Pero en lugar de simplemente sintonizar cuando la ansiedad ya ataca, los expertos recomiendan probar una práctica regular para cultivar la autoconciencia.

Trish Cotter y Kathleen Stetson de la Sloan School of Management del MIT experimentaron con la autoconciencia con una cohorte de fundadores de programas aceleradores. Plantearon la hipótesis de que “si los empresarios entendieran más sobre la mecánica de sí mismos (sus pensamientos, sentimientos y respuestas físicas y emocionales automáticas), podrían tomar mejores decisiones personales frente al estrés cotidiano del espíritu empresarial”. Introdujeron un marco de autoconciencia que incluía: 1) darse cuenta de los pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas presentes 2) etiquetar esas sensaciones; 3) reflexionar sobre patrones a lo largo del tiempo; y 4) tomar decisiones informadas basadas en la autorreflexión.

Al final del programa, el 88% de los participantes establecieron una práctica regular de atención plena y el 93% sintió que la práctica de la autoconciencia podría ayudar a los emprendedores a crear negocios más exitosos.

Una advertencia importante del experimento: Cotter y Stetson no requerían que los participantes comenzaran una práctica de autoconciencia. “Simplemente presentamos los beneficios respaldados por la investigación y les mostramos cómo era posible integrarlos en su día ya ocupado”.

Los emprendedores hablan el idioma de los resultados, y cuando se trata de autoconciencia, los números hablan por sí mismos. Implementar su propia práctica de atención plena puede ayudarlo a cultivar ese valioso espacio mental.

4. Apunta a lo suficientemente bueno

Por último, cuando notes que te obsesionas por alcanzar la perfección , pregúntate si con menos esfuerzo (y estrés) conseguirás más o menos los mismos resultados. Dice el Dr. Brewer : “Si podemos encontrar ese punto óptimo en el que hacemos un trabajo lo suficientemente bueno, que para la mayoría de nosotros es un buen trabajo para nuestros jefes o lo que sea, nuestros jefes estarán mucho más felices”.

Al final, es un cálculo de rendimientos. Si otro día de modificar obsesivamente un proyecto solo arrojará resultados marginalmente mejores, es mejor dedicar su energía a otra parte: a otros proyectos o incluso a su propio bienestar (como la práctica de autoconciencia mencionada anteriormente).

Puede parecer contradictorio para los empresarios, pero a veces “lo suficientemente bueno” es realmente un mejor objetivo para la salud general de usted y su negocio.

Pensamientos finales

Convertirse en un emprendedor más equilibrado puede no ser cosa de tuits y carteles virales, pero me ha ayudado a hacer crecer mi negocio durante la última década y media. Espero que las estrategias anteriores lo ayuden a reducir su ansiedad y convertirse en un dueño de negocio más saludable, más feliz y quizás incluso más exitoso.