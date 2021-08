Fotogalerías







Cuatro ejemplos de emprendedores mayores de 50 años: La economía Plateada FOTOGALERÍA. A partir de ello, Emprende UP en apoyo con The Global Institute for Experienced Entrepreneurship tienen la iniciativa de crear el programa Economía Plateada, el cual busca crear un adecuado ecosistema de economía plateada en el Perú, adecuándose a la realidad del país y esperando lograr un impacto mayor en la comunidad. El proyecto pretende empoderar a este público senior, ayudándolos a que pongan en práctica sus ideas innovadoras y puedan aportar cambios a la comunidad. Asimismo, motiva a los emprendedores de cualquier generación a crear servicios innovadores para las necesidades y demandas de este público.