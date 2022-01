FOTOGALERÍA. El correo electrónico se ha convertido en la forma preferida para que las personas se mantengan informadas sobre las marcas y los productos que les interesan. Sin embargo, los especialistas en marketing por correo electrónico que disfrutan de más éxito son los que se adaptan a los tiempos, según el portal Entrepreneur.

Las estrategias de marketing por correo electrónico siempre están cambiando. 2021 vio muchos desarrollos, algunos inesperados. Echemos un vistazo a cinco cambios en la industria que debe verificar antes de que comience el 2022. Adaptarse a estos cambios y tendencias puede ser un gran impulso para sus campañas de correo electrónico.

El marketing por correo electrónico será aún más relevante

En la mayoría de las áreas, los cierres han disminuido los hábitos de compra de los consumidores en la tienda. McKinsey & Company descubrió que el 75% de las personas han probado nuevos comportamientos de compra como resultado de las restricciones. Con las compras en línea y la entrega a domicilio cada vez más populares, nunca se ha dependido tanto del correo electrónico.

La cantidad de correos electrónicos en general (enviados y recibidos) ha aumentado cada año desde 2017. Se estima que la cantidad proyectada de correos electrónicos que se enviarán todos los días en 2022 asciende a la asombrosa cantidad de 333.200 millones .

Para los especialistas en marketing por correo electrónico que desean aprovechar al máximo sus campañas, esto significa que tienen mucha competencia en la bandeja de entrada. Entonces, ¿qué puedes hacer para destacar? Es tan simple como planificar y enviar correos electrónicos que la gente quiera abrir. Los clientes querrán abrir correos electrónicos que tengan un valor real.

Para aquellos que aún no se han subido al tren del marketing por correo electrónico, puede parecer que es muy poco y que es demasiado tarde. No es así. Incluso las marcas que lancen un boletín informativo en 2022 podrían disfrutar de enormes beneficios y comunicar todo lo correcto a sus clientes.

Las tasas de apertura ya no son el “fin de todo”

Mail Privacy Protection (MPP) de Apple entró en vigor en septiembre de 2021. Citando problemas de privacidad, Apple impidió que los remitentes rastrearan las tasas de apertura utilizando píxeles invisibles. Chad S. White, director de investigación de Oracle Marketing Consulting, señaló que esto conducirá a aperturas falsas, y señaló que “todas las aperturas de Apple se inflarán enormemente en el futuro”. El problema, en pocas palabras, es que los suscriptores no comprometidos parecerán estar activos.

Entonces, las tasas de apertura están prácticamente muertas. Esto no significa que sean métricas inútiles, pero sí significa que son menos confiables. En cambio, veremos un mayor enfoque en las tasas de clics y la participación general del correo electrónico.

En 2022, la clave será una comunicación más personalizada con lectores y clientes. El próximo año, intente replantear la mentalidad de que el marketing por correo electrónico es una forma de comunicación unidireccional. Fomente las respuestas, y cuando un lector le envíe un mensaje, por supuesto, escríbalo. Es probable que la interactividad aumente como nunca antes, y usted puede estar a la vanguardia adoptando antes que sus competidores.

El deterioro de los datos se ha acelerado

En promedio, aproximadamente una cuarta parte de una lista de correo electrónico se estropea en un año. En 2020 y 2021, las listas de correo electrónico se han estado agitando aún más rápido. Por ejemplo, en ZeroBounce , descubrimos que el 30% de nuestra base de datos de correo electrónico se volvió obsoleta el año pasado, por lo que tuvimos que dejar de lado esos contactos.

¿Por qué pasó esto?

Para muchas personas, su situación laboral ha cambiado. Los bloqueos provocaron la quiebra de miles de empresas. Algunas personas fueron despedidas y muchas cambiaron de trabajo. En lo que se conoce como " La Gran Resignación “, millones de trabajadores dejaron sus trabajos y algunos se jubilaron anticipadamente. El resultado es una aceleración considerable en el deterioro de los datos.

Con toda la competencia en la bandeja de entrada, los especialistas en marketing no pueden arriesgarse a caer en la carpeta de correo no deseado debido a datos incorrectos. La limpieza periódica de la lista de correo electrónico es una de las mejores prácticas de marketing por correo electrónico que solo se intensificará en 2022. Vigile la calidad de su lista y elimine los contactos obsoletos mediante el uso de un verificador de correo electrónico. Si tiene una lista dinámica y obtiene muchos registros, es posible que deba validarlos mensualmente.

Algunos consejos adicionales de marketing por correo electrónico para conquistar el 2022

El correo electrónico cambió drásticamente en los últimos cinco años, pero el año pasado hubo algunas transformaciones reales. El experto en marketing por correo electrónico se mantiene al tanto de las tendencias, adaptándose a las regulaciones y prácticas.

Con un poco de lluvia de ideas y prueba y error, no hay razón por la que no pueda ser un creador de tendencias en lugar de un seguidor. Ya sea que sea un especialista en marketing por correo electrónico de nivel principiante o experto, aquí hay algunos consejos adicionales para conquistar el 2022:

Céntrese en las tasas de clics y las conversiones. Después de todo, este es el nombre del juego. ¿Qué contenido genera mayores tasas de clics y mejores conversiones?

Después de todo, este es el nombre del juego. ¿Qué contenido genera mayores tasas de clics y mejores conversiones? Mantenga a raya las quejas de spam. No debería recibir más de una queja por cada 1000 correos electrónicos que envíe. Elimina esos contactos de inmediato.

No debería recibir más de una queja por cada 1000 correos electrónicos que envíe. Elimina esos contactos de inmediato. Pruebe los correos electrónicos de texto sin formato frente a HTML. Cambiar a texto sin formato o enviar un correo electrónico HTML más elaborado podría marcar una gran diferencia. Algunas audiencias responden mucho mejor a una.

Cambiar a texto sin formato o enviar un correo electrónico HTML más elaborado podría marcar una gran diferencia. Algunas audiencias responden mucho mejor a una. Experimente con una copia más corta o más larga. Esto depende de su empresa, productos y, sobre todo, de su audiencia. Pruebe diferentes longitudes hasta que encuentre su punto ideal.

Esto depende de su empresa, productos y, sobre todo, de su audiencia. Pruebe diferentes longitudes hasta que encuentre su punto ideal. Permita que las personas tengan una forma de registrarse. ¿Cuál es el punto de tener una lista si la gente tiene que luchar para suscribirse? Tenga varios formularios de registro y hable sobre su boletín en todos sus otros canales.

Un espíritu de experimentación puede generar ideas innovadoras para el correo electrónico.

Los especialistas en marketing pueden aprender mucho de todos los cambios en el marketing por correo electrónico y elaborar estrategias sobre cómo estar a la vanguardia en 2022. Recuerde que las tendencias comienzan con alguien. Cuando desarrollas una idea, el hecho de que sea muy diferente y no se practique no significa que no debas intentarlo. Un espíritu de experimentación, curiosidad y espíritu empresarial es el estado de ánimo adecuado cuando desea utilizar los correos electrónicos en todo su potencial.