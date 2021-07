FOTOGALERÍA. Si te pareces en algo a mí, probablemente estés cansado y harto de que todos los gurús te digan lo fácil que es obtener ingresos adicionales con un negocio alterno. Esto no es porque esas actividades secundarias no funcionen, sino porque no siempre brindan el mismo resultado exitoso para todos los que los prueban, especialmente los emprendedores introvertidos, según el portal Entrepreneur.

Dado que se sabe que los introvertidos son reservados, tranquilos y reflexivos, la oportunidad de ganar algo de dinero extra de forma remota es perfecta para ellos. Los negocios remotos también brindan a los introvertidos la oportunidad de ganar dinero en su propio tiempo sin preocuparse por un el trayecto diario.

1. Escritor freelance

Pasar unos años trabajando de forma independiente para aumentar tu portafolio de redacción, tanto en clientes como en contenido, puede conducirte a una carrera flexible y bien remunerada.

Junto con la redacción de textos publicitarios, la redacción de blogs y la redacción ‘fantasma’, encontrar un nicho como escritor independiente para textos más técnicos te permitirá cobrar más a los clientes debido a la dedicación y el enfoque que requieren. Sitios como USA Wire te pagarán de verdad por contribuir con contenido.

2. Diseño gráfico

Muchos introvertidos que comienzan a incursionar en el diseño, incluso si no han diseñado antes, descubren que tienen talento para ello.

Herramientas como Canva pueden ayudarte a diseñar infografías, plantillas de correo electrónico, fuentes y más. Antes de iniciarte en el diseño gráfico, considera:

Qué tipo de servicios quieres ofrecer

Su mercado (s) de clientes objetivo y precios

Qué software (s) utilizará

3. Diseño web

Todas las marcas del mundo actual necesitan un sitio web. Hoy en día es más desafiante crear sitios web como freelance, debido a la saturación del mercado, aunque sigue siendo una opción fuerte por la flexibilidad, la creatividad y el control que proporciona.

Los diseñadores web introvertidos pueden diferenciarse del resto volviéndose más talentosos en áreas específicas del diseño web, como:

Optimización SEO Estrategia y creación de contenido

Redacción

Gestión de redes sociales

Establecer campañas publicitarias de pago por clic

4. Edición de video

Editar video le da a los introvertidos la libertad de diseñar su propio horario y negociar precios con los clientes. Herramientas como Magisto y Splice también hacen que el proceso de edición de video sea mucho más fácil que en años anteriores.

Aquí hay solo unos cuantos mercados para que tengas una idea de aq ué merxcado dirigirte para un negocio aletrno de edición de video:

Videos de conferencias

Videos educativos/explicativos

Vídeos promocionales o de marketing

Presentaciones grabadas

Eventos grabados de conferencias

5. Ingeniería de audio

Si los introvertidos tienen las herramientas esenciales a su disposición, pueden comenzar a ofrecer rápidamente servicios de ingeniería de audio como mezcla, producción y tracking. Aquí van algunas cosas que debes hacer:

Crea un estudio en la zona más tranquila de tu hogar.

Tener una computadora portátil con un procesador potente Instale software DAW como Audacity o Garageband.

Tener un micrófono de grabación de alta calidad.

Tener un controlador o teclado MIDI.

Los ingenieros de audio también ofrecen las bandas sonoras que producen a a otras industrias, como podcasters o plataformas de stock de audio, e incluso ganan dinero transmitiendo su música online desde aplicaciones como Spotify o YouTube.

6. Gestión de redes sociales

Las redes sociales pueden ser una actividad secundaria muy lucrativa para los introvertidos. El truco para ganar dinero real administrando las redes sociales como un ajetreo secundario radica en el poder de las redes.

Como administrador de redes sociales, su tiempo se dedicará principalmente a administrar los sitios web de los clientes y las cuentas de redes sociales, aprobar comentarios y reseñas y garantizar que las páginas web se publiquen a tiempo.

Al igual que muchos trabajos y actividades secundarias por igual, la clave para convertirse en un administrador de redes sociales ganador es ser constante a la hora de proporcionar valor.

7. Asistente virtual

Tener un trabajo de asistente virtual como un actividad secundaria implica interactuar de forma cotidiana solo con otra persona. Por lo general, también se puede hacer de manera completamente remota, algo que lo hace más atractivo para los introvertidos.

Los asistentes virtuales pueden ganar entre 10 y 20 dólares por hora en Estados Unidos (dependiendo de su empleador) para realizar tareas como:

Leer / escribir / responder correos electrónicos

Programar de citas

Gestionar calendarios

Publicar contenido en sitios web / redes sociales

8. Realizar encuestas

Hay muchas formas legítimas de ganar dinero respondiendo encuestas, ya que muchas empresas subcontratan agencias encuestadoras para obtener información sobre el comportamiento del consumidor. La mayoría paga entre 0.50 y 2 dólares por encuesta (En EU), y cada una debería tomar de 5 a 15 minutos en completarse.

9. Reseñas de libros

La lectura es un pasatiempo común para muchos introvertidos, así que ¿por qué no cobrar por leer y revisar algunos libros? Algunos de los mejores sitios para recibir pagos por tus reseñas (e incluso obtener algunos libros gratis) incluyen:

BookBrowse

Booklist Online

Kirkus Reviews

Si ya tienes un blog existente, también puedes ganar dinero escribiendo publicaciones patrocinadas o reseñas de libros. Si tienes suficientes clientes como freelance también podrías ganar dinero como crítico de libros indepoendiente.

10. Leer correos electrónicos

Para los introvertidos que evitan la conversación, cobrar por leer correos electrónicos puede seer un trabajo de ensueño. Afortunadamente, ahora hay un montón de sitios donde puedes registrarte y te pagan por leer los correos electrónicos de otras personas, incluidos los siguientes sitios:

InboxDollars

MyPoints

Swagbucks

Vindale Research

Para los introvertidos más conocedores del correo electrónico, el manejo de la bandeja de entrada también es una opción viable.

11. Iniciar un blog

Los blogs son una excelente manera de ganar dinero que requiere una interacción mínima con los demás. Monetizar tu blog puede tomar algunos meses para ver su potencial, pero la capacidad de crear un blog ganador que puedas monetizar radica en:

Crear contenido de calidad.

Producir contenido que se pueda consumir y compartir de manera constante.

Asociarte con anunciantes para vender espacios publicitarios digitales en tu blog.

Si sigues este proceso, tu blog puede ganar dinero con el contenido que deseas escribir.

12. Marketing de afiliación

Si ya tienes muchos seguidores en Instagram, puedes promocionar el último producto o servicio de una marca. Cada venta que facilites te otorga una parte de la venta.

Los ingresos potenciales que puedes obtener a través del marketing de afiliación son prácticamente ilimitados, según el tamaño de tu público objetivo y sus tendencias de compra como consumidores.

13. Cuidar casas

Si está buscando ganar dinero cada mes casi sin trabajar ni tener interacción social, convertirte en un cuidador de casas profesional puede ser tu mejor opción.

Como cuidador de casas tu misión es simple: permanecer en la residencia del cliente y ocuparla en su ausencia.

El cuidado de casas es una necesidad común para los propietarios que habitualmente se van de la ciudad o viajan. Si la mascota de un cliente necesita cuidados, puedes cobrar incluso más por día o semana, según el cliente.

14. Podcasting

Comenzar un podcast como introvertido puede resultar un trabajo extra muy lucrativo, dependiendo de los temas del contenido de audio que produzcas, así como de la calidad y consistencia de ese contenido.

Muchos podcasts se graban en solitario, lo que significa que los introvertidos no necesitan preocuparse por llegar a posibles entrevistados. En vez de eso dedica el tiempo a aprender cómo puedes comercializar mejor tu podcast y a quién.

15. Transcripción

Si eres un introvertido con habilidades de mecanografía increíbles, busca las transcripciones online como un negocio secundario.

Los transcriptores convierten conversaciones o contenidos audibles en documentos mecanografiados. Hoy en día, todo, desde los videos de YouTube hasta los procedimientos legales, requieren transcripción.

El trabajo de transcriptor puede pagar muy bien para aquellos que tienen un don para él, y la mayoría de las pautas de transcripción de los empleadores tienden a apegarse a los cursos de transcripción más básicos, los cuales puedes encontrar fácilmente disponibles gratis en línea.

16. Pasear perros

Seamos realistas: como introvertido, hay momentos en los que simplemente te cansarás de tratar con otras personas. Como paseador de perros, la mayor interacción que tendrá con otras personas será a través del dueño del perro.

Comenzar como paseador de perros es aún más fácil con aplicaciones como Rover o Wag. Dependiendo de dónde, cuándo y para quién camines, puedes ganar entre 15 y 30 dólares en menos de una hora.

17. Entrega de comida

Desde que comenzó la pandemia de Covid-19, las ventas de comida a domicilio han estado en su punto más alto. Para los introvertidos con transporte confiable, esto presenta una gran oportunidad de actividad alterna.

Convertirse en un conductor designado para aplicaciones como Uber Eats o Rappi ofrece formas de ganar dinero extra e incluso propinas. Dado que la mayor parte del trabajo es conducir, los introvertidos pueden encontrar atractiva esta forma de ganar de 10 a 15 dólares por hora (en EU), dependiendo de dónde vivan y la cantidad de entregas completadas cada día.

18. Day trading

El reciente aumento de criptomonedas como Bitcoin y Dogecoin ha hecho que millones se vuelvan más conscientes de las ganancias que puede traer el day trading. Sin embargo, negociar en el mercado de acciones, futuros o divisas es donde la mayoría de los comerciantes diarios ganan dinero.

Según Cory Mitchell, experto en trading, los mejores momentos de negociación son cuando los mercados abren y cierran oficialmente (alrededor de las 9:30 am y las 4:00 pm) todos los días. Debido a que la primera hora de cada día tiende a ser cuando los precios comerciales son más volátiles, operar en estos momentos proporciona el mejor potencial de ganancias.

Recuerda: nunca pierdes dinero con acciones que no vendes, solo pierdes dinero cuando vendes (en lugar de comprar) durante la caída.