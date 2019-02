15 cosas que no debes hacer cuando hablas en público

- / -

FOTO 14 | 14. No te distraigas. El universo del público está en la suya; así que no salgas de tu enfoque en ningún momento. Eres el capitán del barco. No abandones a tu tripulación, y condúcelas a buen puerto. Recursos: haz una ficha pequeña, con tus notas esenciales, que serán no más que unas diez palabras escritas en tamaño grande. Cada vez que te pierdas, vuelve a tus notas y retoma inmediatamente. (Foto: Freepik)