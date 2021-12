14 de 14

Está más que claro que toda propuesta que ayude a evitar el desperdicio de alimentos es una oportunidad de negocio. Y la idea que ha desarrollado Fiksu Ruoka es más que brillante: llevarnos hasta nuestras casas alimentos que están a punto de caducar. Es algo así como una fusión entre el servicio de To good to go y Glovo. Como To Good to go, ofrece alimentos a punto de caducar con precios rebajados pero acierta muchísimo al facilitar al cliente el acceso a la comida llevándola a casa, lo que puede impulsar muchísimo esta forma de consumir alimentos. Otra novedad respecto a otras aplicaciones del estilo es que también ha empezado a vender artículos para el hogar y ropa.