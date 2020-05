3/10

FOTO 3 | 3. Analizar detenidamente. Mis abuelitos fueron novios 15 años, al preguntarles la razón su respuesta fue muy sencilla: no tenían el dinero suficiente para casarse. Hoy día, ese no es un obstáculo, hay matrimonios que ya no están juntos y siguen pagando el préstamo de la celebración. (Foto: iStock)