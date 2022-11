Durante su participación en el XXXIII Seminario Anual de Investigación 2022, del CIES, el viceministro de Economía, Alex Contreras señaló que se espera que la economía peruana siga creciendo alrededor de 3.3%. “Es nuestra última proyección promedio. Estamos retornando a la tendencia prepandemia, este era un reto que todos los países debíamos asumir”.

“Pensando en el futuro, que somos un país que quiere salir de la trampa de ingresos medios, este crecimiento -alrededor de 3%- no es suficiente. No va a crear suficientes empleos, no va a reducir la pobreza, entonces hay retos adicionales que debemos asumir y algunos de ellos los estamos asumiendo. Algo que destacar es que por el lado fiscal nos hemos recuperado rápidamente; Perú es de los pocos países que ha regresado a los niveles prepandemia en solo dos años”, resaltó Contreras.

Para el viceministro, la clave hacia adelante es mantener la fortaleza fiscal, “si tomamos en cuenta los números del 2022 ya hemos llegado a los niveles esperados; sin embargo, hay espacio fiscal para los siguientes años y hay una senda que debería respetarse”.

Asimismo, dijo que desde una perspectiva macro no nos ha ido tan mal, pero que “se viene un contexto muy complicado, para lo cual se tiene que seguir incrementando medidas. Felizmente la base monetaria son dos frentes que van a ser claves para contener el entorno internacional negativo”.

“Hay un 40% que controlamos, pero no podemos hacer nada con el 60% que explica nuestra dinámica del PBI. No podemos impactar en el precio del petróleo, en la volatilidad financiera, pero sí en la inversión pública y en las condiciones para la inversión privada; y por ello es importante seguir avanzando en una agenda de mediano y largo plazo”, sostuvo.

El viceministro adelantó durante su participación en el seminario, que en las próximas semanas se lanzará el nuevo Plan de Competitividad y Productividad, a la que llamó “la guía al futuro”.

“No es tan ambiciosa, con una mirada al 2070, pero es una mirada a 10 años que nos puede ayudar hacia dónde queremos llegar. Hay retos por el lado de capital humano, por el lado institucional, educativo y salud”, refirió.

“Un elemento que será clave para el país será el acceso a la OCDE, eso puede generar un cambio importante en las políticas públicas que se aplican en el país, que se basen en evidencia”, agregó.