El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, afirmó que si bien se vienen observando tasas de crecimiento bajas de la economía peruana, en el cuarto trimestre se espera una mejora con una tasa que superaría el 3% con relación a igual periodo del 2021.

Velarde explicó que si bien la economía peruana tuvo una rápida recuperación luego de la fuerte caída sufrida a raíz de la crisis provocada por la pandemia del covid-19, luego, en el presente año, el avance se ha venido ralentizando.

“La incertidumbre política, etcétera, ha afectado el ritmo de expansión. La performance de los últimos meses no ha sido tan buena. No es pésima, pero no ha sido tan buena. Este tercer trimestre esperamos un crecimiento bajo, de 1.6% o 1.7%. El cuarto trimestre sí esperamos una recuperación y vamos a crecer cerca de 3%”, dijo Velarde.

Según el presidente del BCR, Perú fue uno de los países que más rápido se recuperó luego de la pandemia, pero el problema es lo que vino después, que no permitió mantener ese ritmo.

Expectativas empresariales

Julio Velarde afirmó que las expectativas empresariales se mantienen en terreno negativo. El pesimismo es el que domina la sensación del sector empresarial. El último sondeo a las empresas se publica este viernes y según el titular del BCR se mantienen pesimistas.

Asimismo, el BCR está considerando el final de su ciclo de aumento de tasas. “Estamos al final, pero eso no quiere decir que no vamos a levantar, depende completamente de los datos”, dijo el presidente del instituto emisor.

“No vamos a hacer lo que hizo un país vecino, que dijo que no iba a subir y luego subió la tasa”, precisó.

La tasa de interés referencial del BCR subió de 0.25% en julio del 2021 a 7% en octubre del presente año, con la finalidad de moderar la inflación.

El BCR está tratando de mantener la demanda por debajo del PBI potencial. “El déficit fiscal está bastante controlado, según estas cifras es difícil justificar lo que hizo Fitch (rebaja en la perspectiva de la calificación de riesgo de Perú)”, dijo Velarde