Así lo indica la información por departamento que Produce acaba de hacer pública en su portal “Observatorio Produce Empresarial” y que Gestión consolidó. De acuerdo con esta herramienta, en 2023 las mypes en todo el país tuvieron un nivel de ventas total de S/ 297,148 millones, lo que es 0.70% más que lo registrado en 2022: S/ 295,082 millones.

Al ver la data en cada región del país también se observan incrementos en ventas entre 2023 y 2022 de menos de 1%. Este año, que se espera encaminar el país hacia la recuperación económica. Si bien hay señales de que la tasa de ventas puede crecer, no sería un incremento considerable, a consideración de expertos consultados por este diario.

¿Se recuperarán las ventas en 2024?

Para Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de la Mype en Mypes Unidas del Perú (MUP), la razón por la que los resultados del nivel de ventas del año pasado fue mejor que lo que se obtuvo entre todas las mypes del país en 2022, responde al desempeño de este indicador recién en el último mes del 2023.

“Si bien es cierto que la campaña navideña fue regular, por debajo de lo que se esperaba según indicaron desde el Emporio Comercial de Gamarra y otras áreas productivas, lo cierto es que se dio. Lógicamente eso impulsó las ventas al cierre del año”, sostiene Hermoza.

Para el vocero de MUP, el mejor indicador de que la campaña navideña 2023 impulsó las ventas anuales es el resultado de la recaudación tributaria en enero de este año. Solo hablando de los ingresos por el Impuesto General a las Ventas (IGV), en el primer mes del 2024 se alcanzó S/ 8,568.7 millones, un incremento de 4.8% después de contraerse 14 meses consecutivos.

A pesar de ello, Hermoza considera que es muy pronto para estimar si lo anterior puede ser una señal de que ya comenzó la recuperación de las mypes. “Creo que recién después de marzo, cuando ya tendremos los datos del resultado de la campaña escolar, podremos tener claro la tendencia de este año. Lo que sí nos preocupa es la velocidad, de momento es solo un rebote. La referencia sigue siendo la prepandemia”, refiere.

Lo que recalca el vocero de MUP es que el avance del Programa Impulso Myperú incentivará el consumo, lo que podría marcar la pauta para el resto del 2024. Por su parte el exviceministro de Mype e Industria, Javier Dávila, coincide en que la campaña navideña salvó las ventas para las mypes en 2023.

“Recordemos que el año pasado hubo conflictos sociales en el primer trimestre y golpes climáticos. A partir de agosto el consumo levantó también”, agrega Dávila. A consideración del exfuncionario, a la fecha, hay indicadores que podrían dar pie a que el nivel de ventas de las mype a nivel nacional crezca aún más este 2024.

“La inflación está cerca de su rango meta, eso te da una ligera estabilización de precios y El Niño no fue tan duro. Mientras se mantenga la estabilidad que hoy parece que tenemos, creo que puede haber una recuperación, aunque no significativa. Un crecimiento de 3% o 4% en ventas”, pronostica Dávila.

¿Dónde hubo mayor y menor volumen de ventas?

A pesar de que el nivel de ventas creció en todas las regiones del país en 2023, siguen habiendo claras distancias entre unas y otras. De acuerdo con la data de Produce, las regiones donde las mypes vendieron menos -en valor absoluto- fueron Huancavelica, Tumbes, Pasco, Amazonas y Moquegua, en ese orden.

Por su lado, donde se alcanzaron mayores ventas fueron en Lima, Arequipa, Lambayeque, Piura y Puno. Sobre esta última región, Dávila resalta el peso de la informalidad. “Alcanza niveles interesantes (S/ 8,461 millones en 2023), básicamente por el comercio, donde no se registran solo ventas formales necesariamente. La informalidad es muy fuerte por la zona fronteriza”, explica el exviceministro.

La región Huancavelica merece una mención especial, pero por señales negativas. Se trata de la única región que no alcanza, ni de cerca, los S/ 1,000 millones en ventas. Tanto en 2022 como 2023, de acuerdo con Produce, las mypes de este departamento no alcanzaron ni S/ 680 millones.

Hermoza, de MUP, señala que la causa principal por la baja competitividad de esta región responde a que las autoridades regionales no tienen claro cuál o cuáles son sus potencialidades. “No hay brújula. Los gobernadores regionales se dedican a hacer obra pública, pero no planifican desarrollo. Salvo algunas mineras, no hay actividades muy lucrativas que generen la dinámica económica necesaria”, asegura.

Dávila agrega que lo que diferencia a las regiones donde las mypes tienen más ventas del resto es precisamente que hay una visión integral de cuáles son sus verdaderas potencialidades.

“Puede sonar duro, pero hace falta definir qué sectores impulsar por región ya que los recursos no alcanzan para todos. Eso hizo Chile en los noventa. Así desarrollaron su capacidad forestal”, afirma el exfuncionario.

Por ese motivo Dávila considera que hay ministerios que deberían trabajar más articuladamente para realizar esta labor, de tal forma que el gasto público esté más focalizado.

“Por ejemplo, si se habla de minería o agricultura, el enfoque se debe definir en los ministerios pertinentes. Luego, entra Produce con sus programas Tu Empresa, donde se fortalecen las capacidades de gestión, y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) para desarrollar productos. El tercer eslabón debe ser el comercio exterior, con Promperú”, propone.

