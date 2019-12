El mercado de refrigeradoras registró una variación inusual en el 2019. En diálogo con Gestión.pe, Juan Manuel Núñez, gerente general de Continental, explicó que este año incrementó la demanda de las refrigeradoras de 138 litros. Se trata de un producto de la marca que tiene 130 centímetros de altura y 50 centímetros de ancho.

"La refrigeradora de 138 litros ha encontrado un espacio muy bueno dentro del mercado de ciudadanos venezolanos. La migración ha abierto un mercado nuevo básicamente porque los venezolanos están viviendo en habitaciones o pequeños departamentos y necesitan tener refrigeradoras de pequeño peso y tamaño que le permite movilizarlo en caso necesiten mudarse", explicó Nuñez.

Así, las ventas de este producto se han disparado en 60% de un año a otro para la marca Continental y ha logrado colocar más de 6,000 unidades de este tipo de refrigeradora entre enero y setiembre de este año. Esto les ha permitido posicionar a su producto como uno de los de mejor desempeño durante el 2019.

"Esto tiene una razón. Nosotros en Continental hacemos mucho análisis del mercado y lo que tratamos de hacer un análisis de Go To Market para apuntar a nichos de mercado donde otras marcas no están apuntando", explicó el gerente de Continental.

Nuñez señaló que estas refrigeradoras no apuntan a un público que busca usar el producto para almacenar grandes cantidades de comida. Por el contrario, es funcional para mantener los alimentos frescos que se consumen en el día a día.

"Esto no significa que [la venta de este producto en el mercado] sea el mayor volumen pero para nosotros si es importante apuntar a un mercado que está siendo desatendido", explicó.

El mercado de televisores para el 2020

Aunque tiene una participación de mercado que bordea el 1%, para Continental la venta de televisores representa un 35% de sus ventas. Así la marca ha decidido enfocarse en los tamaños pequeños con formatos smart y 4K.

Nuñez explica que el mercado de televisores mueve cerca de S/ 1750 millones al año y, aunque este año registraría una caída, en el 2020 habría un ligero crecimiento impulsado por los eventos deportivos como la Copa América y el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2022.

“Esperamos un impulso para el mercado y esperamos una recuperación en todas las categorías en al menos 3.5%. Esperamos que se recupere el mercado, que ha decrecido en casi 4% respecto al año pasado si no incluimos telefónia. En términos de crecimiento la categoría de TV ha decrecido en 14% este 2019”, sostuvo.