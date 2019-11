Las exportaciones de uva de mesa peruana registrarán un crecimiento de 15% en la campaña 2019/2020 en comparación a lo registrado en la anterior campaña 2018/2019 acercándose a los US$ 1,000 millones, aseguró la Asociación de Productores y Exportadores de Uva de Mesa (Provid).

Este crecimiento se daría por las nuevas áreas de cultivo que entrarán en producción. A lo que se sume el incremento de los rendimientos productivos de las nuevas variedades sembradas en los últimos años (proceso de recambio varietal) con lo cual habrá más uvas para el mercado internacional.

Carlos Zamorano, gerente general de Provid, detalló a la agencia Agraria.pe que se espera la exportación de más de 50 millones de cajas de uva de mesa (8.2 kilos cada caja) en la presente campaña.

En la campaña anterior se logró la venta al exterior de 47 millones de cajas.

“En la campaña 2019/2020, la exportación de uva de mesa por parte de Perú se situará por encima de los US$ 900 millones y se acercará a los US$ 1,000 millones (si no hay problemas con el precio) . En la campaña pasada se alcanzó los US$ 812 millones. La uva es el primer producto de exportación agroindustrial”, dijo.

Los principales destinos de la uva de mesa serán Estados Unidos, China y la Unión Europea, pero también destacó mercados como Vietnam, Corea del Sur e Indonesia.

Entre los nuevos mercados, el ejecutivo precisó que el Senasa viene trabajando para abrir nuevos mercados en Asia y Sudamérica.

Añadió que la autoridad fitosanitaria del Perú ha cumplido con todos los requerimientos solicitados por la contraparte japonesa y se espera que pronto se pueda abrir dicho mercado.

Otro de los mercados que se espera abrir es la de Filipinas , país que cuenta con más de 100 millones de pobladores y tienen alto consumo de uva de mesa. En ese sentido, el ejecutivo calificó a este mercado como ‘relevante’ tal como lo es Corea o Indonesia.

Por el lado de Sudamérica se ha avanzado los trámites, casi de manera total, para abrir el mercado de Argentina y Chile.

Además se busca reabrir el mercado de Ecuador, así como facilitar los despachos hacia Costa Rica.

-Nueva variedad-

Una de las novedades de la industria es el recambio varietal que viene desarrollándose ya que está apostándose por variedades de uva de mesa sin semilla .

“Si vemos hace 5 o 6 años, más del 80% de la oferta peruana correspondía a uva de mesa de la variedad Red Globe, mientras que en la última campaña (2018/2019) esta variedad solo representó un poco más del 30%, por lo que se observa que hay un recambio varietal importante”, comentó al medio especializado.

En ese sentido, dijo que en la última campaña (2018/2019) Perú exportó 50 variedades de uvas de mesa. Además son variedades más tempraneras y más tardías, lo que posibilita que la ventana comercial se amplíe.