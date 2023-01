El último proceso para comprar 44,000 toneladas de fertilizantes fue cancelado el 30 de diciembre alegándose -desde el Estado- que esta decisión se tomó en “salvaguarda de los intereses del Estado” ya que había mecanismos más eficientes para atender la demanda de urea.

De este cuarto proceso fue la empresa paraguaya Direcagro la que obtuvo la buena pro. La misma que ha decidido tomar acciones para reclamar una indemnización por daños y perjuicios al cancelarse la orden de compra suscrita entre Agro Rural y esta firma , según adelantó a Gestión su CEO.

A lo que se añade la negativa de la entidad estatal (Agro Rural) -tomando en cuenta que la etapa de trato directo concluyó el jueves 26 de enero- a devolver el dinero en garantía por US$ 510,400 que puso como parte del proceso para la compra de urea.

“Agro Rural, en una reunión sostenida con nuestro abogado, se niega a pagarnos por concepto de resarcimiento económico ante daños y perjuicios (tras la cancelación de la orden de compra de urea en diciembre). Con esta decisión están decidiendo ir a un arbitraje. Tampoco nos han devuelto el dinero de la fianza. La etapa de trato directo venció el jueves y aunque le dimos plazo hasta el viernes para resolver o tener una respuesta, no fue así”, indicó Pablo Leguizamón, presidente de Direcagro.

-¿Ya han iniciado las acciones legales contra Agro Rural?-

El arbitraje todavía no ha empezado. Estuvimos en una etapa de trato directo con Agro Rural. Si esta entidad emite una nota negando, como así lo hizo saber en la reunión con nuestro representante legal, que no quieren pagar un resarcimiento económico, lo que ellos pretenden -entonces- es que un arbitraje internacional decida el monto (por daños y perjuicios). Hasta el momento, no han devuelto el monto de la fianza, por lo que vamos a proceder con una denuncia penal contra los funcionarios que firmen ese documento, tras ello (ir a) un arbitraje internacional.

-¿Esta decisión ya esta tomada?-

En realidad, por una cuestión de directiva debemos esperar a que finalice (la etapa de trato directo que concluyo el jueves). (De acuerdo a la directiva para la adquisición de urea con la que se realizó el cuarto proceso, esta señala que si la controversia no se ha resuelto en un plazo de 15 días calendario, cualquiera de las partes podrá solicitar dentro de 30 días hábiles siguientes, la realización de un arbitraje). Si las cosas no se resuelven, vamos a un arbitraje.

-¿Ya se ha calculado por cuánto sería la demanda?-

Lamentablemente Agro Rural está haciendo una retención ilegal de fondos que no le pertenecen. (Lo que pide Direcagro es la devolución del dinero transferido por concepto de garantía de fiel cumplimiento depositado a Agro Rural como parte del proceso de compra de urea que era el 2% del monto contratado, por US$ 25.5 millones, que equivale a US$ 510,400). El 30 de diciembre del año pasado dieron de baja al contrato y hasta el momento no lo han devuelto. Además, estaban condicionando la devolución a firmar un acuerdo de no reclamo por daños y perjuicios, ante un arbitraje internacional.

-Cuénteme detalles del arbitraje-

Una vez pasada la etapa de trato directo, vamos (a demandar) por daños y perjuicios causados. Ahora estamos analizando con nuestro abogado, pero (el monto a solicitar por indemnización) supera los US$ 9 millones. Todavía no se ha definido ya que el abogado es quien tiene que determinar (la cifra) que corresponde.

-¿Cuándo van iniciar la demanda contra la Estado?

Tras concluirse la etapa de trato directo, inmediatamente vamos a un arbitraje. Presentaremos el expediente ante la Cámara de Comercio. Nuestro abogado es quien se va a ocupar de todas las diligencias que esto conlleva, pero vamos a ir arbitraje.

¿Se han tratado de comunicar con la ministra de Agricultura?

Lamentablemente los directivos del Midagri nunca nos atendieron, tampoco la ministra. El trato siempre fue con Agro Rural. El responsable de Agro Rural es el señor Mirbel Epiquien Rivera que indicó en una nota periodística que iba a devolver el dinero de la fianza porque no era del Estado peruano, pero en la práctica no ha sucedido. Lo mismo pasó con la ministra Paredes, que tampoco ha cumplido su palabra.

LEA TAMBIÉN Adiós a la urea: el dinero que se deberá entregar a Direcagro tras cancelarse adquisición

Nota

Gestión se comunicó con el área de prensa de Agro Rural para solicitarte información oficial sobre el trato directo que lleva adelante con Direcagro . El área de prensa comunicó que se están siguiendo los plazos establecidos, que está cargo del área legal. Se pidió una entrevista con está área, pero no hubo respuesta positiva a esta solicitud.

se comunicó con el área de prensa de para solicitarte información oficial sobre el trato directo que lleva adelante con . El área de prensa comunicó que se están siguiendo los plazos establecidos, que está cargo del área legal. Se pidió una entrevista con está área, pero no hubo respuesta positiva a esta solicitud. Este diario también solicitó una respuesta oficial del Ministerio de Agricultura , que es la siguiente: “ En realidad no podemos tocar este tema a profundidad, porque somos respetuosos de las instancias en las que se está viendo el tema. Pero si es importante mencionar que Agro Rural viene coordinando con su equipo jurídico y la procuraduría del Midagri todos los actuados para la defensa del estado peruano ”.

, que es la siguiente: “ ”. “ En ese sentido, no podemos brindar más información porque el tema está en las instancias legales correspondientes ”, puntualizó.

”, puntualizó. Direcagro envió una comunicación a Agro Rural el sabado 28 de enero emplazándolo a la devolución del dinero puesto en garantía. “Vamos ir a un arbitraje”, reiteró su CEO.

LEA TAMBIÉN Agro Rural dice que devolverá a Direcagro el monto puesto en garantía