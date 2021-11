La ‘Unión de Gremios del Perú’ manifestó su total rechazo sobre el anuncio del cierre de operaciones mineras, realizado por la Presidenta del Consejo de Ministros.

“El papel fundamental de la PCM es la solución de conflictos en el marco de la institucionalidad y el Estado de Derecho. Las decisiones de la Presidenta del Consejo de Ministros no pueden anteponerse a las autoridades competentes ni a las entidades gubernamentales que regulan directamente al sector; así como no puede asumir funciones que no le corresponden por ley, sin respetar el Estado de derecho”, indicaron en un comunicado.

“Nos preocupa sobremanera que esta medida ilegal sea el inicio de una vía permanente que pretenda atentar contra el sector minero y otros sectores productivos, los que han generado desarrollo, empleo e inversión para el país; por ello, invocamos al Ministerio de Energía y Minas a que se respeten los mecanismos de fiscalización y regulación del sector”, subrayaron.

Agregaron que estas acciones solo generan mayor inestabilidad y desconfianza en el sector empresarial en general, y van en sentido contrario al discurso que ha brindado el Presidente Pedro Castillo y sus ministros en diversas ocasiones, en las que alientan a los empresarios a continuar invirtiendo y apostando por el Perú.

“Necesitamos coherencia entre lo que propone el mandatario y lo que realizan sus ministros, despejando la incertidumbre en el país. Demandamos al Presidente de la República el restablecimiento al diálogo y del respeto al Estado de Derecho”, indicaron.

La Unión de Gremios del Perú se encuentra conformado por la Asociación de Exportadores (Adex), Cámara Nacional de Turismo en el Perú (Canatur), Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PeruCámaras), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Plataforma Nacional de Gremios Mipymes, Asociación Peruana de Desarrolladores de Software y Servicios Relacionados (Apesoft).

También forman parte la Asociación Nacional del Transporte Terrestre de Carga (Anatec), Confederación de Transportistas Terrestres del Perú (CTT – PERÚ), Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC PERÚ), Gremio Nacional de Transportistas y Conductores de Arequipa (GNTC Arequipa) y Unión Regional de Transportistas de Macro Región Norte.