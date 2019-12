Los mercados emergentes están a punto de terminar un año turbulento en el que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China dominaron los titulares y los bancos centrales de todo el mundo salieron al rescate de la economía mundial para evitar que cayese en una recesión.

Las bolsas, las divisas y los bonos soberanos en moneda local de las economías en desarrollo están arañando ganancias en el 2019 después de las mayores pérdidas anuales en tres años del año pasado.

“Fue uno de esos años extraños en los que la situación económica fue peor de lo esperado desde principios de año”, dijo Michael Kushma, director de inversiones de renta fija global en Nueva York de Morgan Stanley Investment Management . “A los inversores les preocupa que se hayan contabilizado todas las buenas noticias y que el próximo año sea mucho más difícil”.

Estos son algunos de los acontecimientos más destacados del 2019 en los mercados emergentes mundiales:

Guerra comercial de EE.UU.

A medida que la guerra comercial entre Estados Unidos y China comenzaba otro año, los titulares sobre el conflicto seguían siendo un importante impulsor del mercado, ya que la imposición de aranceles recíprocos pesó sobre las exportaciones y las perspectivas de crecimiento económico a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional recortó por quinta vez consecutiva su pronóstico de crecimiento mundial para el 2019 en octubre a 3%, desde 3.2% en julio, citando un amplio deterioro a medida que las tensiones comerciales socavaron la expansión.

La confianza se volvió más positiva en el cuarto trimestre ya que las dos mayores economías del mundo alcanzaron un acuerdo comercial de primera fase en diciembre, sin proporcionar muchos detalles sobre cuándo se firmará, qué compras aumentará China o cuándo comenzará a negociarse una segunda parte.

En medio de la especulación de que China usaría una moneda más débil para luchar contra el impacto arancelario, tanto el yuan offshore como el interno se debilitaron más de 7 por dólar en agosto.

Fue la primera vez desde el 2008 que el yuan interno cayó por debajo de ese nivel, lo que obligó a los altos funcionarios del Banco Popular de China a tranquilizar a las empresas extranjeras de que la moneda no continuaría debilitándose significativamente.

Relajación de los bancos centrales

El Banco de la Reserva de la India inició el ciclo de reducción de tasas en Asia en febrero y ha sido el más enérgico entre los principales bancos centrales de mercados emergentes, con cinco recortes por un total de 135 puntos básicos. Esto fue seguido por Indonesia con 100 puntos y Filipinas en 75 puntos.Incluso aquellos con tasas ya bajas se sumaron a la tendencia. El Banco de Corea y el Banco de Tailandia redujeron sus tasas en 50 puntos básicos respectivamente a 1.25%. Malasia introdujo un recorte en mayo, de 25 puntos básicos.

Bonanza de Ucrania

El recién llegado presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, quien ganó una segunda vuelta en abril, se vio envuelto en el torbellino político por la investigación de juicio político a Donald Trump. El Congreso está investigando si Trump ejerció presión diplomática sobre Zelenskiy para su propio beneficio político.

Pero eso no fue suficiente para disuadir a los inversores de apostar por bonos y moneda de Ucrania. Los fondos extranjeros que intentan beneficiarse de las altas tasas de interés reales y un creciente mercado de deuda local impulsaron el hryvnia al mejor rendimiento monetario a nivel mundial.

Rally de Rusia

La moneda, las acciones y los bonos de Rusia repuntaron después de un 2018 difícil. El rublo y las acciones superaron a todos los demás mercados emergentes importantes y los bonos dieron a los inversores el mayor rendimiento entre los principales mercados emergentes. Una nueva ronda de sanciones estadounidenses impuestas en agosto resultó ser menos severa de lo esperado.

Sorpresa electoral argentina

Los mercados argentinos casi colapsaron tras la inesperada victoria del peronista Alberto Fernández en las primarias de mediados de agosto, lo que llevó a la nación a introducir controles de capital, y a la reperfilación de parte de su deuda local. El peso fue la moneda de peor desempeño del mundo en 2019. Fernández asumió el cargo el 10 de diciembre, y los inversores aún estaban a la espera para saber cómo abordará el Gobierno una carga de deuda de más de US$ 100,000 millones mientras la nación avanza hacia lo que podría ser su noveno incumplimiento en dos siglos.

Protestas en toda América Latina

Los movimientos sociales se convirtieron en protestas violentas en América Latina en el 2019, ya que el empeoramiento de la desigualdad de ingresos en la región se agravó con los aumentos de los precios del combustible en Ecuador, unos precios más altos de metro en Chile, y un presunto fraude electoral y el derrocamiento del presidente en Bolivia. Estas conmociones han expuesto la región a ventas masivas de divisas, acciones y bonos conforme los inversores sopesan la incertidumbre de unas ciudades devastadas, nuevos gobiernos y revisiones a la Constitución.

Colombia también experimentó su mayores protestas en años, con sindicatos, estudiantes y grupos indígenas liderando una huelga nacional dirigida al presidente Iván Duque.

Protestas en Hong Kong

Lo que comenzó como una manifestación pacífica en marzo contra un proyecto de ley de extradición en Hong Kong se convirtió en violencia a toda regla, y el número de víctimas y daños sigue en aumento. Estados Unidos aprobó un proyecto de ley sobre Hong Kong que respalda a los manifestantes el 28 de noviembre, aunque aún no está claro si afectará o no las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Lo que está claro es que las protestas no parecen estar disminuyendo. Una de las mayores protestas a favor de la democracia desde junio tuvo lugar el 8 de diciembre.

Conflicto entre Japón y Corea del Sur

La guerra comercial de las dos naciones se debe en gran medida a las diferencias de postura sobre si Japón ha proporcionado una compensación suficiente por su colonización de la península de Corea en 1910-45.

En julio, el Gobierno del primer ministro Shinzo Abe introdujo restricciones a la exportación sobre materiales especializados esenciales para la industria tecnológica de Corea del Sur, alegando que la medida tenía la intención de evitar que las exportaciones de alta tecnología se transfieran ilegalmente a Corea del Norte.

Japón eliminó a Corea del Sur de su lista de “naciones blancas” consideradas lo suficientemente seguras como para exportar materiales estratégicos en agosto. Menos de dos semanas después, el Gobierno del presidente Moon Jae-in degradó a Japón en su lista de socios comerciales más fiables.

Reforma de Brasil

Después de años de disputas políticas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, logró que el Congreso aprobara un proyecto de reforma de pensiones en octubre. La aprobación del proyecto de ley fue seguida rápidamente por una legislación propuesta por Bolsonaro para ejercer un mayor control presidencial sobre el presupuesto federal. La reforma de las pensiones ha sido el foco principal de los inversores de Brasil durante años. Ahora, todas las miradas están puestas en el sistema tributario de Brasil, cuyo destino sigue siendo incierto.

Rescate de Pemex

El año estuvo lleno de intentos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de cumplir su promesa de campaña de rescatar a la estatal Petróleos Mexicanos. Las medidas, que van desde exenciones fiscales hasta inyecciones de capital directas, son un intento de respaldar la compañía más endeudada del mundo mientras lucha por frenar una disminución de la producción.

Los intentos del presidente culminaron en una venta de bonos de US$ 7,500 millones en septiembre, que puso de manifiesto la continua demanda de bonos de Pemex por parte de los inversores, aunque una nube de incertidumbre aún se cierne sobre la compañía y el país.

Incumplimientos en Venezuela

Venezuela incumplió en octubre un pago de la deuda de Petróleos de Venezuela de 2020, el último bono del país que no está en default, lo que la posiciona en un enfrentamiento legal con los tenedores sobre la garantía de la deuda, que incluye el 50.1% de las acciones de la refinería estadounidense Citgo Holding Inc.

Estados Unidos tomó medidas temporales para impedir que los acreedores se apoderen de la joya de la corona del país en el extranjero, pero hay señales de una batalla legal por delante.