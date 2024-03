El 12 de marzo, una jueza de un tribunal del distrito de Columbia, Estados Unidos, denegó a Lima las peticiones de anular un primer y un segundo laudo en los arbitrajes mantenidos con Rutas de Lima. Según medios de comunicación estadounidenses, la jueza concluyó que Rutas de Lima ganó ambos laudos, que representan US$ 140 millones “de manera justa y legítima”.

Por ejemplo, en mayo de 2020, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) perdió el primer arbitraje internacional mantenido con el consorcio Rutas de Lima. En ese año, se conoció el Tribunal Arbitral, con sede en Washington, dio la razón al concesionario por el caso del peaje Chillón, ubicado en el distrito de Puente Piedra, que fuera anulado en ese entonces por el exalcalde Luis Castañeda Lossio (2017). El segundo arbitraje obtuvo el laudo a finales del 2022.

Cabe recordar que con el ingreso de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima, se buscó inicialmente terminar con el contrato de concesión. A mediados del año pasado, según Rutas de Lima, la posición de anular el pacto vigente con la Municipalidad de Lima fue negada en dos oportunidades por tribunales internacionales, los cuales “ emitieron dos laudos con valor de cosa juzgada , confirmando la plena validez del contrato de concesión y desecharon los argumentos de corrupción planteados”.

La MML ha reiterado que los laudos no son válidos pues, a su consideración, no toman en cuenta los indicios de corrupción del contrato. Incluso, ha argumentado un indebido proceso durante el arbitraje. Sin embargo, “en última instancia, como fue el caso con el primer laudo, Lima no ha demostrado una buena razón para alterar el segundo laudo, dijo la jueza Ana C. Reyes. Y Rutas (de Lima) ha cumplido con los requisitos para la confirmación”, menciona un medio estadounidense (Law 360).