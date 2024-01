Para el incremento respectivo del 15.38%, o de S/1.00, se está considerando la inflación de los años 2022 (8.48%) y del 2023 (3.24%), y resulta elevado porque no se aplicó el año pasado sino que se acumuló para este año, por razones que la empresa atribuye a la MML (intento de poner fin al contrato de concesión).

¿Cómo se actualiza la tarifa?

Según el contrato de Rutas de Lima, sus peajes se reajustan de acuerdo con una fórmula polinómica que comprende el Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos, el tipo de cambio y el Índice de Precios al Consumidor mensual de Lima Metropolitana.

Más allá del conflicto y disputas legales surgidos entre esa empresa y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que en tribunales internacionales le han dado la razón al concesionario via fallos arbitrales, la pregunta es si se justifican estos ajustes.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga ha señalado que cada año la citada compañía factura US$140 millones a través de las casetas de peaje ubicadas en los tramos de la Panamericana Norte y sur que se le ha dado en concesión en el ámbito metropolitano.

Ello significaría que, en los 11 años de concesión que tiene Rutas de Lima, el concesionario habría percibido aproximadamente unos US$1,500 millones.

¿Y el pago por derecho de concesión?

Además, según el mismo contrato, el concedente (la MML) debía recibir del concesionario, por concepto de pago por derecho de concesión (sólo) el 4% de todos los ingresos brutos anuales que el concesionario perciba por recaudaciones de peaje, a partir de culminadas las obras obligatorias.

Sin embargo, la comuna no percibiría siquiera ese pago, pues, según la empresa, las obras obligatorias (en la Av. Ramiro Prialé y en la zona de Canta Callao) no se han podido iniciar porque el municipio no les entrega los terrenos en esas áreas.

La empresa da a entender que los incrementos se justifican, por cuanto señala haber invertido a la fecha S/2,000 millones en más de 60 obras de infraestructura, incluyendo intercambios viales, puentes peatonales, el túnel Benavides, y la rehabilitación de 80 puentes peatonales

A ello le añade que ha destinado S/1,300 millones en pagos de operación y mantenimiento, y al pago de su deuda, y que sólo el 2023 destinó para ello S/240 millones, y que destinará S/170 millones en reemplazar todo el pavimento en los dos extremos de la Panamericana.

Usuarios: Alzas no se justifican

Para Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones (UNT-Perú), estos continuos ajustes de peajes no se justifican, por cuanto parten de valores no reales plasmados en un contrato conseguido en forma irregular, a través de la corrupción.

“Los valores (del peaje) deberían indexarse no a través de un coeficiente producto de precios al consumidor, sino del costo del mantenimiento de la vía, es decir cuánto ha subido el costo del asfalto, del cemento, de la pintura, la mano de obra. No en base a la inflación o IPC, lo que nos parece injusto”, aseveró.

Además, refirió que la tarifa de peaje en general tiene dos componentes, uno que va a cubrir el costo de la operación y mantenimiento, y otro a cubrir un fondo para futuras inversiones, pero el problema, anotó, es que las concesionarias viales no están realizando las inversiones según lo que recaudan.

Impacto en fletes

Estimó que, de ese fondo para futuras inversiones, sólo se habría gastado en obras menos del 10% de lo recaudado, por lo que refirió que los transportistas, como los principales usuarios de las concesiones viales, están reclamando al MTC que se les devuelva los recursos en ese fondo recaudados en los últimos 20 años y que no se han usado.

Por lo pronto, Marchese indicó que, dado el impacto que va a tener el ajuste que aplicará Rutas de Lima en la economía de los transportistas de carga, a éstos no les quedaría otra salida que trasladar el mayor peaje en su misma proporción a los fletes. “Teóricamente, el flete lo deberíamos subir en un 15%”, anotó.

Alzas de pasajes

En la misma línea, Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, que agrupa a empresas de transporte urbano de pasajeros en la capital, indicó que es previsible que se aplique un alza en las tarifas de peajes, en la misma proporción que subió el peaje en Lima (15.38%).

En tanto, Martín Ojeda, dirigente del gremio de empresas de transporte interprovincial de pasajeros en ómnibus, indicó que van a analizar si trasladan el alza de peajes a sus tarifas de pasajes, y que además evalúan adoptar medidas de fuerza ante ésta situación.

Señaló que su reclamo no es sólo contra Rutas de Lima, sino también contra el Gobierno, por haber incumplido con la anunciada devolución, primero de un 40% del valor de los peajes a los transportistas interprovinciales y de carga, pese a que éstos siguieron los procedimientos que definió el MTC para ello.

Refirió que el Ejecutivo también les ofreció aplicar un programa de devolución del 60% del valor de los peajes de forma que éste año se pudieran cubrir del aumento de esas tarifas en el 2024, pero que tampoco se dieron disposiciones para ello.

Ajustes en otras siete concesiones este mes

Sin embargo, el de Lima no es el único incremento en tarifas de peaje que se aplicarán este mes, pues otras siete empresas operadoras de concesiones viales en el interior del país emitieron también comunicados en sus respectivos portales, anunciando ajustes para enero.

Los anuncios los hicieron las concesionarias de la Carretera Central, de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera interoceánica sur, los operadores de las rutas de desvíos a Arequipa, Moquegua y Tacna, del tramo de la Panamericana Norte entre Pativilca a Trujillo y Salaverry, y de la ruta de Trujillo a Sullana.

En el primer caso, que comprende a la concesión de la IIRSA Centro -Tramo 2, a cargo de la empresa Deviandes, la tarifa se eleva a S/8.10, desde los S/7.90 que tuvo a lo largo del 2023, una variación de 2.53%.

En el caso de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica (IIRSA) Sur, las tarifas pasan a los S/8.40 en que se encontraban, a S/8.60 (alza de 2.83%), y en el tramo 4 pasa de S/8.00 a S/8.20 (alza de 2.5%), entre otros ajustes (ver tabla).

Fuente: pags. web de concesionarias

Sin embargo, las tarifas más elevadas se observan en la Autopista del Sol (de Trujillo a Sullana), a cargo de la empresa Covisol, donde pasa de S/10.20 a S/10.40, mientras en la Red Vial 4 (de Pativilca a Salaverry, se eleva de S/10.40 a S/10.60.

Alzas sin obras concluidas

Estos dos últimos ajustes se han producido, a pesar de que, según reporte de Ositran a diciembre de 2023, las obras en la Autopista del Sol presentaban un avance del 62.34%. En el caso de la Red Vial 4, registraban, a noviembre pasado, según ese organismo, un avance del 74.4%.

Al respecto, la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, explicó a Gestión que los ajustes en estas concesiones al interior del país, obedecen en general a diversas variables, entre ellas el incremento en el tipo de cambio, y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y cuyo cumplimiento contractual ese organismo hace respetar.

Sin embargo, reconoció que, en el caso de aquellas concesiones que aumentan peajes, pero no han concluido obras, sin duda hay una afectación a los usuarios, aunque refirió que esto último proviene de esos mismos contratos.

Ositran: Hay ajustes ciegos

Al respecto, la titular de Ositran afirmó que hay ajustes ciegos (en base a las fórmulas de reajuste en esos contratos), que en esos documentos no toman en cuenta si las obras ya deberían estar terminadas (antes que se inicie el cobro de peajes).

Además, indicó que la no culminación de obras a su vez está relacionado con la falta de entrega de terrenos por parte del Estado, situación que no está prevista en dichos acuerdos contractuales.

“Cuando advertimos situaciones de ese tipo lo que hemos identificado es tomar acción para los siguientes contratos, porque es bastante difícil modificarlos, tendría que ser el Estado, el concedente y concesionario quienes se pongan de acuerdo en esa modificación”, citó.

Covisol: Tarifas también podrían reducirse

Por su parte, Covisol respondió a Gestión sobre el alza de peajes en la Autopista del Sol, señalando que ésta no lo define esa empresa, sino su contrato, como producto de variaciones en el tipo de cambio y las inflaciones en EE.UU. y Perú, aunque indicó que, producto de esos reajustes, los peajes no sólo pueden incrementarse, sino podrían también disminuir.

Respecto a porqué no han podido concluir obras, la empresa refirió que, al cierre de 2023, ha cumplido con ejecutar el 100% de las obras en todos los frentes de trabajo disponibles, requiriendo del Estado peruano que culmine con la entrega del saldo de áreas de terrenos, lo que se encuentra pendiente desde el año 2012.

Además, se han reconstruido amplios sectores o tramos de infraestructura vial, existente y nueva, que fueron dañados por el Fenómeno El Niño Costero del año 2017, aseveró. “Sin embargo, si bien los esfuerzos, el MTC no ha conseguido liberar todas las áreas de terrenos necesarias, ni con la velocidad requerida, a fin de que la concesionaria pueda continuar con una mayor ejecución de obras de construcción”, explicó.

Empresarios: Se afecta competitividad de comercio exterior

Por su parte, Christian Calderón, director de Conudfi (consejo de usuarios que agrupa a la CCL, Adex, la SNP, Frío Aéreo, AAP, entre otros) advirtió que las tarifas de peajes resultan cada vez más caras, de forma que hacen perder competitividad a nuestro comercio exterior.

Indicó que en Conudfi han estimado que, en un recorrido de la carga entre Lima a Piura, cerca del 36% del costo de las operaciones de transporte se van en peajes, debido al mal diseño del transporte vial, e indicó que ello no es responsabilidad de las concesionarias.

“Esa situación nos hace perder competitividad, afecta la economía transversalmente porque nuestra economía se mueve en camiones, dado que no hay cabotaje ni trenes”, insistió.

