El GNL es el mismo gas natural vehicular (GNV) pero procesado para su transporte en estado líquido a baja temperatura (-160°C), para reducir su volumen, lo que da mucho mayor autonomía de recorrido, de entre 800 a 1,600 kilómetros.

El uso de gas natural vehicular -que hoy se concentra particularmente en Lima y Callao, y es usado mayoritariamente por taxis- puede generar un ahorro de hasta el 55% en comparación a la gasolina, y de hasta 45% frente al diésel.

Por un lado, las concesionarias de distribución de gas natural, como Calidda, en Lima y Callao, y Quavii, en regiones del norte, ya han instalado estaciones de GNL, la primera en el kilómetro 27.5 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, y la segunda en Alto Mocho (Trujillo) y Chiclayo.

Esto forma parte del proyecto de esas compañías, de establecer lo que denominan un corredor verde, que permita a un vehículo de carga recorrer entre Lima y Chiclayo, lo que significará un paso más en la masificación del gas natural.

Camisea busca extender grifos de GNL en el sur

A lo mencionado se suma la intención del Consorcio Camisea -operado por Pluspetrol- de implementar lo que denominan Corredor Camisea GNL, para facilitar el transporte de carga pesada en regiones del sur del país.

Según información que dio Pablo Campana, gerente de Grandes Clientes de Pluspetrol, el proyecto, en alianza entre el citado consorcio y Limagas Natural, plantea la instalación de cuatro estaciones de GNL, que se ubicarán en Cusco, Arequipa, Nazca y el sur de Lima.

Para tal efecto, con una inversión de US$ 2.4 millones, buscarán promocionar la incorporación de un grupo de 120 camiones usando ese combustible.

Transportistas

Por el lado de los transportistas, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga en Camiones (UNT Perú), indicó a Gestión que ya han importado más de 50 vehículos de carga con motores a GNL, y que planean, por lo pronto, adquirir otras 3,000 unidades de ese tipo en los siguientes años.

El dirigente indicó que los transportistas, cuyos vehículos hoy solo usan diésel, quieren dejar de consumir ese derivado del petróleo, por el gas natural, y si bien tienen apoyo del sector privado, no tendrían respaldo del Gobierno.

Grifos a GNL aún no pueden abastecer

Uno de los problemas, anotó Marchese, es que, si bien ya hay oferta y demanda desde el lado de las concesionarias y los transportistas, hasta ahora los grifos de GNL que ya existen en la Panamericana entre Lima y Chiclayo, no pueden abastecer a los transportistas.

Ello, según indicó, debido a que los propietarios de esas estaciones tienen ya más de año y medio tramitando las autorizaciones para su operación ante diversas entidades públicas, pero hasta ahora no les otorgan luz verde para ese fin.

Marchese refirió que se requieren más de tres estaciones para abastecer la creciente demanda que se puede generar para este cambio en la matriz energética (de diésel a gas natural) a nivel nacional, pero no tienen respaldo del Ejecutivo, por ejemplo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Explicó que para ese ministerio han requerido que se extienda el programa de chatarreo vehicular para que incluya a camiones, y que su objetivo no es incrementar la flota de camiones, sino reemplazar los vehículos viejos a diésel, por gas natural, pero que ese sector no atiende su requerimiento. No obstante, indicó que hasta el momento no reciben atención a sus solicitudes.

Tramitología

Sobre el tema, Infogas, que es la entidad estatal que administra el sistema de control de carga de GNV, para su financiamiento a través de Cofide, indicó en comunicado que el proceso de implementación para la operación de gas natural vehicular licuefactado se encuentra en su etapa final.

Refirió que están trabajando en múltiples adaptaciones del sistema Infogas que permitan la operación de gas natural licuefactado bajo parámetros de control y seguridad para su uso y operación, la cual se debería iniciar en las próximas semanas, aunque no define fecha para ello.

Además -dijo- hay un proceso de inscripción de vehículos dedicados a ese tipo de combustible, según han establecido diversos ministerios.

En tanto, el Ministerio de la Producción indicó que los tanques o reguladores para vehículos dedicados a gas natural vehicular licuefactado deberán obtener la habilitación o registro de componentes que otorgue la Dirección de Ordenamiento de Productos Industriales Fiscalizados de ese sector.