El diagrama de puntos más reciente de la Reserva Federal muestra siete aumentos de tasas este año, más del doble de la cantidad que la autoridad monetaria previó en diciembre que sería necesaria para controlar la inflación. Hemos visto una procesión de portavoces de la Fed, incluidos los miembros de tendencia más expansiva, que reconocen que deben ponerse manos a la obra cuanto antes.

¿Y qué obtuvimos de los mercados? Los rendimientos nominales han reaccionado con fuerza y convicción. Pero para apreciar la reacción real, eche un vistazo a las tasas reales. En la semana desde que se reunió la Fed, el rendimiento de los instrumentos a cinco años ha bajado, y ha sido mucho más bajo que el máximo de este año. El rendimiento de los bonos a 10 años cuenta una historia similar.

Es como si los operadores estuvieran gritando en voz alta a la Fed, diciendo que sus medidas no han aumentado su confianza en que es probable que la inflación sea controlada en el corto plazo. Si bien su presidente, Jerome Powell, adquirió una retórica contra la inflación a principios de esta semana, no envió un mensaje firme de que la autoridad monetaria subiría las tasas en 50 puntos básicos en mayo. En cambio, expresó su mensaje en una condicionalidad equívoca: “si es necesario”.

La Fed bajo Powell se ha ganado la reputación de señalar claramente lo que planea hacer con anticipación (si eso es deseable, es otro tema), pero no fue así con este mensaje. Lo último que necesitan los mercados en este contexto es subjetividad. Y, en cualquier caso, ¿qué significa “si es necesario” en el contexto de una inflación que ya está arrasando con los bolsillos de todos?

Luego, existe la preocupación sobre si la Fed puede maniobrar un aterrizaje suave. Para que la Fed tenga alguna posibilidad de lograr este objetivo, debe avanzar más temprano en el ciclo económico, no más tarde. Cuanto más espera, más se atrasa respecto de la curva y peor se vuelve el problema. La Fed tiene mucho a su favor ahora: desempleo ultrabajo y crecimiento por encima de la tendencia; en otras palabras, probablemente la economía esté mejor preparada para resistir una trayectoria de tasas pronunciadas de lo que ha estado en mucho tiempo. Y no pretendamos que no habrá que pagar un precio por haber avivado la inflación hasta 2021 y 2022 al aumentar las compras de bonos y tratar de recuperar el tiempo perdido ahora. Lejos de eso. Tendremos que pagar un precio, pero cuanto antes suceda en el ciclo, mejor.