En mayo, el superávit de la balanza comercial acumulado en los últimos doce meses continuó incrementándose, con lo cual ha llegado a acumular US$ 11,230 millones.

Solo en el quinto mes de este año, la balanza comercial registró un superávit de US$ 815 millones, versus el déficit de US$ 195 millones del mismo mes de 2020. A su vez, es superior en US$ 669 millones con respecto al superávit de mayo de 2019 (US$ 146 millones). De enero a mayo de 2021, se acumula un superávit comercial de US$ 3,981 millones, superior a lo registrado en los años previos.

(Fuente: BCR).

Las exportaciones en mayo totalizaron US$ 4,803 millones, 139.2% más que el mismo periodo del año anterior (29,6 por ciento frente a mayo de 2019), reflejo de los altos precios de los metales y de la recuperación de la actividad. En los cinco primeros meses de año, las exportaciones sumaron US$ 22,651 millones, mayores en 59.6% a las del periodo enero-mayo de 2020.

Las exportaciones tradicionales crecieron en mayo 174.7% anual (34.6 por ciento respecto a mayo de 2019), por sus mayores precios y volúmenes. Las no tradicionales lo hicieron en 74.9 por ciento anual (17.2 por ciento frente a mayo de 2019), principalmente por los mayores volúmenes embarcados. De enero a mayo de 2021, las exportaciones de productos tradicionales se incrementaron 68.4 por ciento frente al mismo periodo de 2020 y las no tradicionales, 39.7 por ciento.

Las importaciones registraron un total de US$ 3 988 millones en mayo, superior en 81,0 por ciento al valor registrado hace doce meses (12,0 por ciento respecto a mayo de 2019), por el aumento de las compras de insumos, de bienes de consumo y de capital. Las compras acumuladas del exterior fueron de US$ 18 671 millones en lo que va de 2021, mayor en 36,4 por ciento con relación al mismo periodo de 2020.

(Fuente: BCR).

En mayo de 2021, los términos de intercambio registraron un aumento de 21.8 por ciento con respecto al mismo mes de 2020, el valor más alto de los últimos once años, favorecidos por el alza de los precios de exportación, cuyo aumento fue de 48 por ciento, por los mayores precios del oro, zinc, cobre y harina de pescado, en tanto que los precios de importación registraron un incremento de 21.5 por ciento.

Con respecto al mes anterior, los términos de intercambio crecieron 7.7 por ciento por los mayores precios de exportación (9.9 por ciento), mientras que los precios de importación aumentaron 2 por ciento.

De este modo, los términos de intercambio mantienen trece meses consecutivos de crecimiento interanual, en un contexto de mejora de las cotizaciones de las materias primas en el mercado internacional.