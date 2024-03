Gerardo López juró este jueves como jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y, en sus primeras declaraciones, anunció planes para ampliar la base tributaria. Además, destacó que pondrán en la mira a los que tienen grandes patrimonios en el Perú como en el extranjero, para evitar la evasión tributaria.

“Vamos a seguir los grandes flujos de dinero y tendremos una línea de control minucioso de los grandes patrimonios, tanto interno como externo, con la información que ya contamos. Lo realizaremos de manera más intensiva”, expresó.

López también mencionó que -en su gestión- habrá un enfoque sobre esos grandes flujos que no tributan, entre ellos, las plataformas digitales.

LEA TAMBIÉN: Sunat pone otra vez en la mira a Netflix para que pague impuestos

En conversación con Gestión, el tributarista Jorge Picón señaló que, cada vez que asume un superintendente, su discurso se centra en la misma promesa de combatir a los grandes patrimonios e informalidad. Sin embargo, en su opinión, durante los últimos 20 años, estas acciones no se han llevado a cabo de manera efectiva.

“Lo que me preocupa es que primero se ataque a la formalidad y no informalidad porque ahorita estás hablando de los megapatrimonios que se desarrollan en la informalidad y eso no lo tocan”, refirió.

Precisó que desde el 2019 que entró en vigencia el tratado del CRS (Common Reporting Standard, por sus siglas en inglés), Sunat recibe información del patrimonio que a nivel bancario tienen los peruanos fuera del país y podría poner más énfasis.

“La información ya la tenían, por lo menos, hace tres años, entonces, no queda claro si es que el anterior superintendente (Luis Enrique Vera) no hizo nada o simplemente atacará los grandes patrimonios para ver qué pasa, eso ya me parecería un bluf”, sostuvo.

En esa línea, Picón sugirió que se debería plantear una norma como en el 2017 de repatriación de rentas.

“Sunat tiene el control de todo el patrimonio, pero hay una serie de vacíos en el CRS, porque, por ejemplo, Estados Unidos no firmó ese tratado, entonces, las personas que tienen sus patrimonios en dicho país no están bajo el control del ente rector peruano”, expresó.

Detalló que Perú cometió dos grandes errores en el 2017, porque la mayoría de países primero firmó el tratado del CRS y luego dieron la norma de repatriación de rentas, pero nuestro país hizo al revés. La segunda equivocación fue que no se permitía regularizar los patrimonios informales.

De esa manera, la norma de repatriación de rentas no tuvo ni el 20% de resultado de lo que se tenía esperado, apuntó el tributarista.

“El gran problema del Perú es el patrimonio informal, todos los reportes hablan del 55% de la economía informal, quiere decir que no están bancarizado, entonces, tienes que darle un camino para que puedan formalizar su dinero pagando una cantidad de impuesto razonable”, remarcó.

Te puede interesar notas sobre impuestos en el Perú