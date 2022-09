Más de US$ 2,000 millones despacharon, entre enero y julio de este año, las empresas de la región Ica. La cifra refleja un crecimiento en 35% respecto a similar periodo del 2021, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La autoridad destacó que fueron las empresas que se encuentran certificados como Operadores Económicos Autorizados (OEA) las que encabezan los despachos: mineral de hierro (US$ 1,078 millones), seguido de nafta (US$ 395 millones), uvas (US$ 236 millones), paltas (US$ 66 millones), mandarinas (US$ 39 millones), barra de construcción (US$ 38 millones), granadas (US$ 26 millones), espárragos (US$ 20 millones), cebollas (US$ 9 millones) y harina (US$ 8 millones), entre otros.

En tanto, las importaciones de enero a julio del año 2022 suman US$ 787 millones, 83% más que en 2021. Destacan chatarra ferrosa (US$ 272 millones), ULSD (US$ 132 millones), productos diversos de uso industrial (US$ 75 millones), maquinaria pesada (US$ 71 millones), maíz y derivados (US$ 54 millones), piezas de parque eólico (US$ 48 millones), propano (US$ 38 millones) y B20 (US$ 32 millones).

Certificación

Según la Sunat, la certificación OEA ha contribuido con el incremento de las operaciones de exportación e importación, pues permite a las empresas ser más competitivas al disminuir sus tiempos en el control aduanero, en despachos de importación y exportación , atención preferente en trámites aduaneros, reducir plazos, y actuar de manera directa como despachadores de aduana, sin presentar garantías para operar.

Indicó que las empresas pueden acogerse al programa OEA de manera voluntaria, mediante un trámite gratuito y cumpliendo con todos los requisitos establecidos, luego de lo cual reciben un certificado de la Sunat.

La certificación permite que agilicen sus operaciones comerciales en el Perú y a nivel internacional, además de incrementar sus oportunidades de negocio con sus pares de otros países.

Para conocer los beneficios de ser una empresa OEA, la Sunat, con el apoyo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, realizará este martes 20 de setiembre, a las 5 p.m., la charla virtual “Ventajas de certificarse como Operador Económico Autorizado”.