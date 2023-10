Así lo indicó Helena Buldiger, secretaria de la SECO, quien se encuentra en territorio nacional para suscribir nuevos proyectos con Perú. Se trata de los programas SeCompetitivo, el de Mejoramiento Continuo de las Finanzas Públicas del Perú y de Asistencia Bilateral y Desarrollo de Capacidades de Bancos Centrales. El presupuesto conjunto de las tres iniciativas está alrededor de los US$ 20 millones.

“Hoy en realidad vamos a firmar acuerdos por proyectos que ya se encuentran en sus terceras fases. Son iniciativas que ya tuvieron éxito”, precisó la funcionaria suiza a Gestión durante un evento de presentación de la relación bilateral entre ambos países.

La vocera del Estado suizo también detalló a este diario cuáles serán sus prioridades de inversión en Perú para el periodo 2025-2028.

Inversión futura

Suiza registrará una inversión en Perú de US$ 80 millones entre los años 2021 y 2024 distribuidos en 62 proyectos, según cifras compartidas por el SECO.

El organismo del Estado suizo elabora planes de cooperación internacional que duran cuatro años. Respecto al caso peruano, Budilger explicó a Gestión que Suiza no contempla aumentar la cantidad de recursos destinados al Perú para el próximo periodo que iniciará en 2025 y acabará en 2028.

“No aumentaremos el dinero. Creo que el margen se mantendrá en el promedio de los cuatro años anteriores”, respondió a este diario.

Budilger señaló que el país europeo ve con preocupación la prolongación que todavía mantiene la Guerra Rusia-Ucrania, hecho que puede frenar el ritmo de inversiones suizas hacia el mundo.

“Es nuestra prioridad número uno ayudar a Ucrania. Si bien consideramos importante no abandonar a nuestros socios estratégicos de años, vamos a congelar un poco lo que venimos haciendo. Cualquier espacio fiscal adicional que tengamos será para Ucrania. Tengo que ser honesta al respecto”, agregó.

Sin embargo, la funcionaria recalcó que lo anterior no significa que Suiza dejará de lado al Perú. “En el futuro de Suiza, está Perú. No cambiaremos fundamentalmente el foco. No propondremos algo diferente para los próximos cuatro años”, aseguró.

En ese sentido, Budilger precisó que hay interés de las empresas suizas por invertir en proyectos de infraestructura, lo que incluye al Megapuerto de Chancay. La representante del SECO se encuentra en Perú junto a una delegación de empresarios suizos.

Entre ellos se encuentran Raphael Jenny, Head of Swiss Government Affairs de la minera Glencore; y Olivier Straub, Group Government Affairs Officer de la empresa de logística MSC Mediterranean Shipping Company.

Objetivos en Perú

Budilger rescató como una novedad que Suiza apoyará, como miembro de la OCDE, en el proceso de adhesión que Perú se encuentra realizando para ingresar al grupo.

A partir de ello, precisó la funcionaria, se desprenden otros objetivos a nivel bilateral que Suiza buscará emprender junto a Perú en los próximos cuatros años.

“Queremos mejorar la relación a un estándar de la OCDE. Tenemos un Tratado de Libre Comercio (TLC) que funciona bien, pero es un poco viejo. Hemos tomado la iniciativa para proponerle a Perú iniciar una conversación para modernizarlo”, indicó Budilger.

Además, Budilger remarcó a Gestión que existen otros frentes en los que su país cree que puede apoyar a Perú. “Uno de ellos es la competitividad. Dependiendo del ranking nosotros estamos quintos o sextos. Perú todavía puede mejorar en ese sentido”, comentó.

“Hay que mejorar la burocracia. En Suiza también existe, pero en Perú hay un camino importante por recorrer con la digitalización y hacerle las cosas más fáciles a las empresas”, agregó a este diario.

Otro frente que desarrollarán en Perú serán los “growth hubs” subnacionales. “Hemos invertido US$ 80 millones. No parece mucho, pero compartimos experiencias. Tenemos un ‘know how’ importante sobre descentralización. Somos un país donde los servicios están cerca a los ciudadanos en todo el territorio”, comenta Budilger al respecto.

La SECO también dio detalles sobre los resultados de los tres proyectos que Budilger suscribirá durante su visita al Perú. Como precisó la funcionaria a Gestión, se tratan de iniciativas que iniciarán su tercera etapa.

El Programa SeCompetitivo arrancó en 2015 a partir de un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF).

Uno de los resultados de esta alianza fue la formulación y puesta en marcha de la Política Nacional y del Plan Nacional de Competitividad y Productividad al 2030. La SECO ha decidido ahora destinar 12 millones de francos suizos para implementar políticas públicas en Piura, San Martín y La Libertad.

En el caso del Programa de Mejoramiento Continuo de las Finanzas Públicas, Suiza apoyará con 6 millones de francos suizos las reformas que el MEF tiene contempladas en los próximos años.

Esta iniciativa comenzó en 2011 y también tendrá un segundo desembolso: 12 millones de francos suizos se destinarán a 10 gobiernos locales, escogidos por el MEF, durante los próximos cuatro años, indicó SECO.

Finalmente, Budilger suscribirá un memorando de entendimiento con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el Programa de de Desarrollo de Capacidades para Bancos Centrales.

Esta alianza permitirá al BCRP desarrollar herramientas para sus estimados sobre política monetaria, lo que incluye la realización de encuestas y recopilación de datos para sistematizar los datos macroeconómicos peruanos.

