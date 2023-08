Las importaciones peruanas continúan en declive. En el periodo enero-junio del 2023, registraron un valor de US$ 25,228 millones, un 14.6% menos con relación al monto del mismo periodo del 2022, según cifras de Sunat.

El mes de junio se convirtió en el sexto consecutivo en que las importaciones retrocedieron, en comparación con el año pasado (en particular, la reducción en junio fue del -20%).

La baja en las importaciones se verifica en los tipos de bienes más adquiridos. Los bienes intermedios (50.1% del total), registraron un monto importado de US$ 12,630 millones, un 21.9% menos respecto del periodo enero-junio del 2022, detalla ComexPerú. De igual forma, las compras de bienes de capital (27.5% del total) se redujeron un 9%. Solo los bienes de consumo (22.4% del total) se mantuvieron relativamente constantes (-1.4%).

En lo que va del año, entre los bienes intermedios, el principal producto importado fueron los aceites crudos de petróleo, que incrementaron su monto a US$ 1,404 millones (+32.2%); sin embargo, los otros dos tipos de combustibles con mayores adquisiciones, el diésel 2 y el diésel 5, ambos con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm, tuvieron caídas del 32.2% y el 46.7%, respectivamente (entre los dos, sus importaciones alcanzan US$ 1,553 millones). Al mismo tiempo, el valor de las importaciones de maíz duro amarillo, el bien con mayores compras luego de los combustibles, fue de US$ 492 millones, un 21.9% menos.

Por el lado de los bienes de capital, dos productos de uso común para la población, los teléfonos inteligentes y las laptops, registraron un monto importado de US$ 506 millones y US$ 251 millones cada uno, lo que significó caídas del 22.2% y el 44.3%, respectivamente, según ComexPerú. El lado positivo lo configuran las importaciones de camionetas pick-up ensambladas con motor de émbolo y carga máxima inferior o igual 4,537 toneladas, que totalizaron US$ 318 millones (+33.2%).

Respecto de los bienes de consumo, los vehículos ensamblados con motor de émbolo y cilindrada superior a 1,000 cm3, pero inferior o igual a 1,500 cm3, al igual que aquellos de cilindrada superior a 1,500 cm3, pero inferior o igual a 3,000 cm3, estuvieron en los dos primeros lugares entre los productos con mayores importaciones (US$ 476 millones, +18.3%; US$ 218 millones, +0.5%). En el tercer lugar se ubicaron los demás medicamentos para uso humano (US$ 192 millones, -6.6%).

Principales países de origen

En este periodo se registran tres principales proveedores, China, EE.UU. y Brasil, los que experimentaron una caída en sus envíos (-18.9%, -28.1% y -7.9%, respectivamente)

Las importaciones desde el gigante asiático, tuvieron importante participación entre los bienes intermedios (US$ 1,884 millones, -25.5%) y los bienes de capital (US$ 2,592 millones, -18.1%). Los teléfonos inteligentes (US$ 368 millones, -25.3%), las laptops (US$ 231 millones, -47.1%) y los televisores (US$ 97 millones, -14.9%) estuvieron entre los productos más importantes que mostraron un retroceso.

En cuanto a EE.UU., estas tuvieron un mayor peso entre los bienes intermedios (US$ 3,969 millones, -32.4%). Específicamente, los bienes intermedios combustibles fueron el grupo con la mayor caída en el periodo (-37%), con un valor de US$ 2,669 millones.

En cuanto a importaciones desde Brasil, las de bienes intermedios cayerono 19% desde US$ 953 millones), siendo compensadas por incrementos en las importaciones de bienes de capital (US$ 606 millones, +10%) y bienes de consumo (US$ 380 millones, +0.5%). Sin embargo, se redujeron las importaciones de bienes que sirven como materia prima para la industria (US$ 424 millones, -36.2%), por ejemplo, los semiproductos de hierro o acero sin alear (US$ 15 millones, -80.4%).

Según los registros de Comex, las importaciones no dan buenas señales de llegar a los niveles del 2022. Los datos muestran que la caída se ha concentrado tanto en productos muy utilizados en nuestra economía (combustibles, maíz y aparatos electrónicos) como en nuestros tres principales socios comerciales, en términos de importaciones, dice el gremio.

Esto puede ser una señal clara de que la actividad económica en el Perú no se encuentra en su mejor momento, y ComexPerú invoca a las autoridades a tomar medidas contundentes que reactiven los motores de desarrollo.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.