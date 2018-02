Estos son los problemas que enfrenta Agrobanco, según su presidenta Jane Montero

La directora presidenta de Agrobanco, Jane Montero Arana, señaló que entre los problemas de la entidad está el deterioro de su cartera, la cual asciende a 830 millones y por la cual hemos provisionado 407 millones.

"Estamos teniendo problemas con las fuentes de financiamiento, las fuentes de fondeo. Nuestra deuda privada de Agrobanco asciende a 343 millones y el 73% de esta deuda que mantenemos con nuestros acreedores vence este año, en el 2018", mencionó.

Según la ejecutiva, tienen una estructura orgánica realmente paquidérmica. "Está hecha para una banca comercial, hay 504 personas trabajando en Agrobanco, el 43% está en Lima y el 57% en el campo. Esto irroga un gasto operativo del 55% en Lima y el restante destinado al campo", explica.

Acciones

Montero Aranda precisó que en los últimos 60 días han logrado mantener el ratio de pérdida patrimonial. "Llegar a un ratio de pérdida patrimonial de 40% significa entrar a una zona de vigilancia y una pérdida patrimonial del 50% significa intervención. En estos últimos 60 días hemos logrado controlar esa caída acelerada de la pérdida del patrimonio", detalló.

En ese contexto, en enero tenía 37.8%, mientras que para enero se espera sera menos del 40%.

Alcances

En otro momento, la representante de Abrogando informó que a noviembre de 2017, han cumplido con el 100% de las provisiones y las recomendaciones de la SBS.

"Hemos logrado reducir la cartera de morosidad de 36% a 33%. Hemos reducido la cartera trazada en 61 millones. Ahí se hizo una serie de medidas que eran necesarias y han sido pocas medidas porque dada la situación en la que estamos, no podemos tomar más. No tenemos mucho margen de maniobra. Y hemos cancelado con nuestro propio esfuerzo, que viene de las cobranzas el 80% de las obligaciones financieras que estaban programadas para el 2017. Y se reprogramó el 20%", aclaró.

Provisiones

De acuerdo con Agrobanco, las cuentas grandes están entre las provisiones y los gastos operativos.

Entre noviembre y diciembre la entidad ha recuperado 53 millones. "Hemos mejorado la parte de la cobranza. Pero nuestra caja va achicándose, porque si ya no estamos colocando en el mismo ritmo que deberíamos colocar y nuestra cartera va cayendo a medida que vayamos recuperando esta no va a generar ingresos", comentó Montero.

Asimismo, aseguró que todo lo que están recuperando lo orientan principalmente a "honrar a nuestros acreedores" .

"Nuestros adeudados justamente han bajado en 69 millones. Como nuestras provisiones están impactando en nuestros pagos de resultados, ha impactado en nuestro patrimonio, y de 745 millones que teníamos, hemos logrado bajar nuestro patrimonio neto se ha reducido a 633 millones.En diciembre de 2017, hemos estado a 11.6 millones de entrar a nuestro ratio de vigilancia", explicó.

Otra dificultad que enfrenta Agrobanco es el ruido mediático de la liquidación. "Esto va a impactar en nuestra cartera de colocaciones. Es muy probable que se deteriore mucho más. Si estamos hablando de liquidación y estamos hablando con agricultores, que obviamente no tienen mucha oferta de financiamiento, si dice yo tengo dinero para pagar agrobanco, pero si sé que lo van a liquidar, y no tengo más oferta, prefiero volverlo a meter a mi campo", mencionó.

Otras amenazas y riesgos - advirtió - son las medidas de políticas públicas que responden a una situación de emergencia. "Si vamos a productos específicos, recuerden que Agrobanco coloca en todos los productos y coloca siempre una determinada tasa. Si queremos nosotros por la situación y la emergencia favorecer en una tasa menor, termina impactándolo en nuestra cartera".

"Si bien habíamos proyectado a fines de 2017 tener unos recursos de 20 millones para orientarlos al campo, a la campaña chica y la grande ahora esta ha bajado a 10 millones. Toda nuestra cartera no está coberturada de riesgo y uno de los instrumentos es el seguro agrícola, solamente una parte se ha coberturado en el norte", refirió Montero.

Para Agrobanco la otra gran amenza es que se desvíe de su mandato original. "En el 2013 La ley decía que Agrobanco era creado para pequeños y medianos productores, sin embargo a partir del año 2013, se comienza a dar créditos a empresas prácticamente que podían ser atendidas por la banca comercial. Otro riesgo y otra amenaza es trabajar desarticuladamente con el ministerio de agricultura. Sería bueno trabajar ahí porque supuestamente somos agrobanco, el brazo financiero de minagri y sería ideal trabajar articuladamente", advirtió.

Finalmente, la entidad alerta de seguir manteniendo las ineficiencias de gestión por falta de presupuesto. "De 3 millones que teníamos en gasto de capital en Agrobanco, nuestro accionista nos ha reducido a 400 mil soles para este año. Por otro lado, también ante esta situación la SBS nos ha dicho, no tomes deuda y si tomas deuda tiene que ser previa consulta con tu accionista y todo este tipo de cosas. Si no tenemos esta línea de financiamiento, tampoco no podemos fondearnos del dinero adecuado para poder atender al agro o sector agropecuario".