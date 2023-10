Así lo señaló Alberto Rojas, director de la Dirección de Formalización Minera (DGFM) a este diario a finales de mayo, días después de que se aprobara el dictamen correspondiente en la Comisión de Energía y Minas.

Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) sumar inscritos al registro señalado sería un peligro para las inversiones futuras en el sector.

De aprobarse la propuesta, sería la tercera vez que se reabre el Reinfo, proceso extemporáneo para la formalización que existe desde el 2012. El Parlamento extendió su vigencia –o volvió a abrir la inscripción– en 2019 y 2021.

Preocupante

Una nueva apertura del Reinfo podría afectar la decisión de futuras inversiones en el sector, tanto de actores ya establecidos, como nuevos interesados en la minería, a consideración de Victor Gobitz, presidente de la SNMPE.

“Es una mala señala para el inversionista y una pésima señal para la industria, sobre todo aurífera. El Reinfo ha visto su fin trastocado. Se ha convertido en una herramienta de regularización de actividades ilegales”, comenta la cabeza de gremio a Gestión.

Posición de la Snmpe es compartida por el extitular del Minem, Luis Miguel Incháustegui. La fecha de caducidad actual, según ley, del proceso de formalización minera es el 31 de diciembre del 2024. Una variable a tomar en cuenta, según el ex funcionario.

“Abrir el plazo cerca a ese tiempo es poco prudente. No ayuda a la inversión, las asusta. El Reinfo es como un limbo: ingresa el minero, no cumple los procesos para formalizarse, pero sigue trabajando de forma informal”, refiere a este diario.

El Reinfo, vale decir, no es el camino regular de formalización minera, recuerda César Ipenza, abogado ambientalista, a Gestión. Por ese motivo, el experto no cree que motivar el ingreso de nuevos mineros artesanales al registro daría garantías jurídicas sobre la formalización.

“Se debería apostar por el proceso ordinario, primero cumple la ley y luego operas. Preocupa que el proceso de formalización se termine perpetuando. Son años detrás de ello”, comenta Ipenza al respecto.

Apoyo endeble

El Minem, a diferencia de las reaperturas anteriores del Reinfo, apoya esta propuesta nacida de la Comisión de Energía y Minas porque introduce tres requisitos nuevos para hacerlo. Uno de ellos es que el minero solicitante cuente con título de concesión minera.

“Las anteriores aperturas simplemente abrían el Reinfo sin respetar derechos de terceros. Ahora el Congreso ha establecido plazos para que ingrese un minero casi ya formal”, había comentado Alberto Rojas, director de la DGFM, a Gestión a finales de mayo.

Sin embargo, para Ipenza lo anterior podría ser difícil de cumplir. “Es interesante la propuesta, pero no es real. No hay espacios o zonas para ello. Se apuesta por trabajar sobre las zonas ociosas, es decir, áreas de la gran minería formal donde no operan por completo y esas se concedan. Más del 50% de inscritos actuales en el Reinfo no cumplen esa condición”, asegura.

Además, alerta que se podría sobrecargar al Minem, y también a los gobiernos regionales, en su labor de fiscalización.

“Los gores, sin mayores recursos, tendrían que atender esta nueva demanda. Ingresarían mineros ilegales que antes de las reaperturas anteriores no operaban. A falta de casi un año para que se cierre el Reinfo, se generaría una situación de impunidad porque la Fiscalía no podría investigarlos”, afirma.

Dificultades logísticas también se presentarían para los mineros ya operantes. “La industria minera tiene tamaños, no todos son grandes. Hay empresas pequeñas y medianas muy importantes. Ellos han creído en el Estado, cumplieron todos los requisitos. Les generaría un impacto importante”, asegura Gobitz.

Por ello Incháustegui propone que se alienten acuerdos entre titulares de concesión y mineros artesanales como proveedores. “Podría fijarse un porcentaje de la venta a cambio de que los dejen trabajar. Gran parte de los concesionarios son pequeños también, pero no están explotando la zona”, destaca el ex ministro.

El Minem indicó reiteró recientemente que siguen trabajando una propuesta de ley para acelerar la formalización minera, lo que incluye sincerar el Reinfo. Sin embargo, no se tiene una fecha de presentación establecida.

“Ahora hay como 80 mil inscritos, de los cuales 66 mil están suspendidos. Son informales que piden ingresar, pero no avanzan los trámites. Eliminarlos del registro es otro tema pendiente”, comenta sobre ello Incháustegui.

Propuesta legislativa toma fuerza cuando el empleo minero ha revertido su tendencia de crecimiento. Según el mismo Minem, habían 229,718 trabajadores directos en el sector en agosto, una caída de 3.5% respecto a lo registrado el mismo mes en 2022. La inversión minera como tal lleva también 13 meses consecutivos en caída.

Gobitz precisa que la razón del descenso responde a la ausencia de proyectos grandes. “Es el efecto de que ya no se construyan minas como Quellaveco. Eso genera menos demanda de personal, pero igualmente el Perú tiene más de 75% de informalidad. Debemos formalizar la economía, extender el Reinfo es el camino contrario”, sostiene.

