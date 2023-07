Al culminar mayo del 2023, el sistema bancario peruano registró S/ 45,484 millones en depósitos a plazo fijo de personas naturales, lo que representa un incremento del 30% respecto del año anterior.

Para Alfredo Marín, líder de productos pasivos retail de BanBif, esto da cuenta de la preferencia y de la decisión de postergar el gasto presente por consumo futuro (ahorro).

El directivo señaló que el incremento obedece a tres razones, primero por el nivel de inflación, las personas de perfil y posibilidad de ahorro deciden no gastar y ahorran; en segundo orden debido a la incertidumbre, en este escenario muchas personas deciden no gastarlo todo y guardar porque en un escenario de menor crecimiento no es seguro que tengan trabajo y prefieren ajustar los gastos y finalmente por el nivel de tasas que hace atractiva la decisión de ahorrar. Es un comportamiento racional de quien tiene la posibilidad y el hábito del ahorro.

“Un depósito a plazo fijo te asegura una rentabilidad a cambio de dejar tu dinero por un tiempo determinado, la tasa no puede ser modificada unilateralmente por el periodo acordado. Este producto tiene tres elementos importantes: el monto, el plazo y la tasa. Como resultado de estos tres elementos el cliente obtendrá un interés, que es la rentabilidad que generará su dinero” refirió.

Además, explicó que operativamente funciona de esta manera: el cliente decide el plazo o periodo de tiempo, el monto y acuerda la tasa de interés con la entidad, con la instrucción del cliente se carga de su cuenta el monto y se constituye el depósito a plazo, por el periodo elegido, la tasa, la frecuencia de pago de los intereses (mensual o al fin del periodo).

“Por ejemplo, S/ 5,000 a 360 días a una tasa de 8% Tasa Efectiva Anual (TEA) con pago de intereses al final del periodo, cuando concluya, el cliente puede retirar su capital S/ 5,000 más los intereses”, detalló.

El experto también recomendó ahorrar en la moneda que se generan los ingresos y gastos del usuario. Sin embargo, como en Perú la tenencia de moneda extranjera es permitida, muchas personas optan por diversificar sus ahorros en dos monedas (soles y dólares).

Finalmente, resaltó que la ventaja de todo depósito a plazo es la rentabilidad que puedes obtener. La elección de la moneda dependerá del uso que le quieras dar a ese ahorro. Algo que debes evitar es ahorrar en soles cuando lo que vas a necesitar son dólares y viceversa. Algunas personas prefieren diversificar y tienen depósitos en ambas monedas.

