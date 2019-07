Singapur quiere ser "lanzadera" de negocios para Alianza del Pacífico en Asia

Singapur quiere ser una "lanzadera" para los negocios de las economías de la Alianza del Pacífico en Asia y como centro de los intereses de los socios del bloque en esa región, afirmó el ministro de Estado del país asiático, Chee Hong Tat.

" Singapur está muy interesada en fortalecer nuestros lazos de negocio con Latinoamérica y con la Alianza del Pacífico , porque vemos mucha perspectiva en nuestro trabajo conjunto y en los desarrollos que podemos llevar nosotros a la Alianza del Pacífico y viceversa, de los países de la Alianza hacia Asia usando a Singapur como lanzadera y como hub en el Sudeste Asiático", subrayó.

Hong Tat se encuentra en Lima para participar en la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico , y fue ponente en una mesa que debatió sobre el comercio internacional en la región y el mundo.

Precisamente, Singapur es uno de los países que más ha avanzado en su camino para integrarse como Estado Asociado al bloque formado por Colombia, Chile, México y Perú, junto a otras economías como Australia, Corea y Nueva Zelanda.

Hong Tat se mostró convencido de que Singapur puede jugar un papel como "conector y puente" entre ambas regiones, separadas por "la geografía y por distancias grandes".

"(La distancia) no significa que no podamos negociar, que las ideas no puedan fluir, que la gente no pueda visitarse unos a los otros", dijo.

Particularmente, apuntó a las nuevas tecnologías como facilitadoras de las relaciones empresariales, ya que "reducen la distancia y con ella hay mas oportunidades, mas perspectiva, para que trabajemos juntos".

Hong Tat también se refirió a la guerra comercial y tarifaria entre los EE.UU y China, un asunto que "no dejará de afectar a ningún país, grande o pequeño".

"Singapur comparte la visión de muchos otros países, en esperar que los EE.UU y China puedan encontrar un camino para resolver sus diferencias y encontrar un modo constructivo para avanzar".

En ese sentido, el ministro asiático apuntó que como países y como "accionistas" en el sistema de comercio global, "Singapur y la Alianza del Pacífico comparten un objetivo muy similar. Ambos queremos un sistema de comercio global multilateral, abierto y basado en reglas.